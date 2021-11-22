聯發科偕台積推7奈米製程電視晶片 終端8K商品2022問世
聯發科與台積電今（22）日共同宣布推出採用7奈米技術生產的全球首顆8K數位電視旗艦系統單晶片MediaTek Pentonic 2000。此晶片可提供超高效能表現與卓越功耗效率，並具備多項強大功能，包括高速人工智慧引擎、動態畫質補償及消除、多功能視訊編碼解碼、以及子母畫面技術，預計內含該晶片的下一世代旗艦8K電視將於2022年在全球市場推出。
記者許家禎/台北報導
2021-11-22 16:55:17
聯發科推出的Pentonic 2000為H.266多功能視訊編碼支援的首顆商用8K電視晶片，同時也是整合MEMC引擎來支援8K 120Hz顯示的首顆全方位晶片，可提供現今影音串流時代不可或缺的關鍵功能。Pentonic 2000結合了聯發科的高效能顯示器技術及人工智慧處理器，驅動其8KAI超高分辨率處理技術與支援多個子母畫面與多重畫面的智慧視覺技術。
除了搭載電視產業中速度最快的中央處理器及繪圖處理器外，超寬記憶體匯流排及超快速UFS 3.1儲存進一步強化了Pentonic 2000的功能，同時也支援聯發科最快速的Wi-Fi 6E或5G數據機無線連網。
相較於台積電應用於消費性電子產品的16奈米技術，N7技術速度提升30%，功耗降低55%，邏輯密度增加超過3倍。台積電N7製程能讓消費性電子裝置裡強大的邊緣人工智慧處理多項任務，例如智慧升級高解析度或4K解析度的内容提升至8K，及快速理解使用者語音指令。
除了運算效能升級，台積電N7製程的節能特性更進一步為消費性電子產品設計提供散熱優勢。做為首家將7奈米技術導入商用量產的半導體廠商，台積電在良率與品質提升上擁有最長久的優良紀錄，同時也具有最大規模的設計生態系統支援。