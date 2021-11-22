稱「彭帥現身」影片不可信！法國記者：中國犯了件大蠢事

中國網球女將彭帥11月2日自曝與國務院前副總理張高麗有一段因性侵後轉化的不倫關係，一直未公開現身，引發國際發起「#WhereIsPengShuai（彭帥在哪裡）」聲援運動。銷聲匿跡多日，中國官媒公布了幾段彭帥現身影片，卻無法平息外界對她人身安全與自由受限的疑慮，法國記者甚至認為影片可信度極低，更稱中國在彭帥失蹤事件上「犯了一件大蠢事」。
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根據《法廣》報導，哈斯基認為，中國官媒《環球時報》是對外宣傳機構，由總編胡錫進所公布的「彭帥現身」影片可信度自然非常低，這幾則影片片段公布雖然表面看起來安然無恙，但也只能證明彭帥「還活著」，並不代表她擁有自由，可能只是配合北京當局「演戲」。
此外，他也分析若接下來彭帥「被失蹤」的沒有重要進展，恐怕各國將繼續進行對北京東奧的政治抵制施壓，讓中國外交層面增添新的尷尬，這也代表中國與西方世界其他國家間又多了一個冷戰的跡象。
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