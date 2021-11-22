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稱「彭帥現身」影片不可信！法國記者：中國犯了件大蠢事

▲曾駐中國多年的法國記者認為，中國官媒所公布的彭帥現身影片可信度極低，說明中國在此事上「犯了蠢」。（圖／美聯社／達志影像）
▲曾駐中國多年的法國記者認為，中國官媒所公布的彭帥現身影片可信度極低，說明中國在此事上「犯了蠢」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-22 16:58:19

 
中國網球女將彭帥11月2日自曝與國務院前副總理張高麗有一段因性侵後轉化的不倫關係，一直未公開現身，引發國際發起「#WhereIsPengShuai（彭帥在哪裡）」聲援運動。銷聲匿跡多日，中國官媒公布了幾段彭帥現身影片，卻無法平息外界對她人身安全與自由受限的疑慮，法國記者甚至認為影片可信度極低，更稱中國在彭帥失蹤事件上「犯了一件大蠢事」。

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法國記者哈斯基（Pierre Haski）曾駐中國多年，21日時接受了法國媒體《France Info》採訪，哈斯基認為，中國在處理彭帥事件犯了「大蠢事」，由於讓阻礙中共政權的人「失蹤」是中共常用的手法，例如阿里巴巴的老闆馬雲就曾「被失蹤」3個月才現身，只是當局沒意識到彭帥事件背後的女權運動「#MeToo」是具有全球性的，彭帥這名網球冠軍的消失自然會掀起全世界運動員們的關注。

▲彭帥事件引起國際社會關注，社群媒體也發起了尋找彭帥運動。（圖／翻攝自推特）
▲彭帥事件引起國際社會關注，社群媒體也發起了尋找彭帥運動。（圖／翻攝自推特）


根據《法廣》報導，哈斯基認為，中國官媒《環球時報》是對外宣傳機構，由總編胡錫進所公布的「彭帥現身」影片可信度自然非常低，這幾則影片片段公布雖然表面看起來安然無恙，但也只能證明彭帥「還活著」，並不代表她擁有自由，可能只是配合北京當局「演戲」。

▲中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進張貼中國女網名將彭帥（右2）與教練和友人共進晚餐的影片，影片真偽無法驗證。（圖／翻攝自@huxijin_gt推特）
▲中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進張貼中國女網名將彭帥（右2）與教練和友人共進晚餐的影片，影片真偽無法驗證。（圖／翻攝自@huxijin_gt推特）


此外，他也分析若接下來彭帥「被失蹤」的沒有重要進展，恐怕各國將繼續進行對北京東奧的政治抵制施壓，讓中國外交層面增添新的尷尬，這也代表中國與西方世界其他國家間又多了一個冷戰的跡象。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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