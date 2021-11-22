29歲正妹嫁73歲富豪！網傳「砸千萬」迎娶 女主角回應了
根據化名「飛哥在東莞」的網友爆料，指出1名73歲的企業家富豪擲千金迎娶29歲的正妹網紅，花了人民幣88萬的禮金，再加上贈送一套80萬人民幣的兩房公寓，配上一輛豪車，並且附上「老少配」的婚紗照，而照片中的女主角收到消息後也出面回應此謠言。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 17:32:27
原爆料者「飛哥在東莞」的貼文中，列出了折合台幣將近千萬元的結婚禮金、結婚禮物，讓不少網友誤以為真有年輕美女為了錢嫁給富豪，從貼出的照片中，也可以看年輕女孩挽著高齡的西裝男子，露出幸福開心的表情。
而事實上，該照片中的女主角是在小紅書上的網紅，擁有近50萬粉絲的「_Niki君_」，這系列的照片，是她於2018年在小紅書上發布的，根據當時發文內容可得知，這組照片是想讓外公、外婆一起去拍婚紗照，彌補當年沒有拍到婚紗照的遺憾。不過，當時外婆已經癌症晚期無法離開醫院，還叮嚀她與親戚們「多陪陪外公」，所以Niki君才自己帶著外公拍了婚紗照，Niki君也表示「和外公拍寫真，也算圓個夢吧！」
當時她的一片孝心讓眾都網友感動，不料，卻在近日遭到有心人惡意竄改內容，造謠成為企業家富豪砸千金迎娶年輕正妹。讓不少網友憤恨難平，Niki君本人得知消息後也出面表示「自己已經在收集證據，準備提告」，讓不少網友紛紛表示支持「這必須報警嚴懲！網路暴力太嚴重了」。（編輯：鍾怡婷）