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顏寬恒批對萊豬兩套標準　林靜儀：時空背景不同

▲國民黨中二立委補選候選人顏寬恒，邊跑行程邊宣傳支持四大公投的理念。（圖／顏寬恒臉書，2021.11.22）
▲國民黨中二立委補選候選人顏寬恒，邊跑行程邊宣傳支持四大公投的理念。（圖／顏寬恒臉書，2021.11.22）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-22 17:39:06

繼指責支持高端疫苗害台灣變成「4劑帝國」，中二立委補選候選人顏寬恒再批對手林靜儀，5年前提案反對萊豬進口，如今立場改為支持，根本是打自己和民進黨的臉！林靜儀則表示，當年台灣還是口蹄疫區，她必須保護台灣豬肉權益，如今支持萊豬進口，「從頭到尾就是國際貿易的問題」。

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顏寛恒今指出，上屆為民進黨不分區立委的林靜儀，2016年主提案反對萊豬進口，「但是她現在贊成萊豬進口，民進黨說現在是依照國際標準，可是國際標準2012年就通過了。」

他指2016年的林靜儀打臉現在的林靜儀和整個民進黨，對方整天要求別人說清楚，講明白，「自己說得清楚，講得明白嗎？他們如何欺騙選民，和人民作對，有說清楚、講明白嗎？」
 

▲副總統賴清德假日出動，和林靜儀一起宣傳公投四個不同意立場。（圖／林靜儀臉書，2021.11.22）
▲副總統賴清德假日出動，和林靜儀一起宣傳公投四個不同意立場。（圖／林靜儀臉書，2021.11.22）
林靜儀則指美國豬肉議題「從頭到尾就是國際貿易的問題，為什麼公投要投不同意票？就是不要造成貿易上的障礙。」

林靜儀說，2016年台灣還在口蹄疫的疫區之內，豬肉無法出口，「我們必須用各式各樣的國內政策避免國外豬肉進到台灣、影響台灣豬肉的權益。但當我們脫離口蹄疫區之後，當然希望可以開放更多的自由貿易。」

林靜儀指CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）成員國如印尼、越南都開放美國萊豬進口，「大家很清楚美國豬肉在台灣並沒有競爭力，但台灣豬肉出口是很有可能的，開放美豬是希望在自由貿易之下，台灣豬肉也能出口。」
 

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