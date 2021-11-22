樹科大第5屆「新潮獎」得獎名單出爐 學子展無限創意
樹德科大流行設計系與第22屆流行設計系學會聯合主辦的「2021 SFDA-新潮獎-第五屆時尚設計新銳競賽」，今(22)日舉行決賽暨頒奬典禮，經過二次審查選出37名設計師、38套作品，各組分別評選出10組及9組作品決勝負。決賽作品即日起至11月26日止假該校設計大樓大理石廣場展出。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-22 20:47:45
今年設計主題為《五維拾念》，係指五維思緒、追朔過往、窺視未來、拾己意念、及與思俱變，由設計師詮釋出對五維拾念的不同創意發想。決賽成績前三名作品，分別為時尚設計組：第一名《Brainwash Me! 新淨腦密令》、第二名《繪裄》、第三名《瘋斃思維》；創藝實驗組：第一名《 思．吾寂》、第二名《無寂 Rumpus》。
時尚設計組第一名《Brainwash Me! 新淨腦密令》，設計師謝官妤與施晴以「藍鯨遊戲」透過洗腦方式教唆人們自殺為靈感來源，科技媒體迅速發展下，我們被大量的資訊洗腦，強迫輸入的內容是真是假已不重要。以多層次疊加的形式描述媒體洗腦反覆灌輸的感覺，印花設計的部分則是以科技感的線路加上扭曲的人臉及背景設計，塑造現代科技黑洞的感覺，吸引人進入媒體洗腦的世界。
創藝實驗組第一名《 思．吾寂》設計師許晏婕與王品樺，其作品傳達，人，生來就孤身一人，孤獨是人生的常態，雖然身邊的家人、朋友、愛人不乏，但無人理解只能表面微笑，內心鳴咽，沒人一起分享快樂，也沒人能替你承擔罪罰。無人享，無人擔，世浮沉，知者無。內心無法言喻，不被理解的事，使旁人本應溫熱的關心變的沉重。
今年新潮獎由系主任陳鴻仁率張瑛玲與毛佩華二位指導老師策展，並由系學會會長陳洧裎與公關長柯王加樂等系學會團隊合作無間。評審委員專業資歷也相當顯赫，包括登頂巴黎時裝周、亦是Yu Lin品牌的設計師施堉霖；曾在亞洲盃時尚造型創意大賽中榮獲創意髮型、時尚設計髮型佳作雙獎的造型師鍾宜芝，以及流設系第十屆優秀校友的設計師李宗翰。