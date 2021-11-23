▲玩遊戲不止防疫還增添互動　《天堂M》走進玩家日常生活

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與此同時，在疫情之下仍能夠為玩家帶來娛樂的實況主們，所選的遊戲就更具指標性了。通常多數實況主會有自己主意的遊戲或是多方涉獵，雖說是在「玩遊戲」，但對於實況時想要為觀眾呈現的效果與即時的頻道管理仍是「工作」，因此會讓實況主們選則作為實況、與下播後仍會想要放鬆體驗或深入研究的《天堂Ｍ》，便非常值得推薦給玩家。
除了在《天堂M》中是元老玩家，在實況時也常和觀眾分享對於遊戲上獨特的見解或是自己發生的趣事，也因此圈粉、結識不少好友的實況主丁丁，就分享過自己在疫情期間，《天堂M》成為玩家間獨特橋梁的體驗。
丁丁說，由於疫情影響，許多民眾都轉為在家工作，平常遊戲可能每天下班後人才會比較多，不過疫情期間大家都成為防疫小尖兵，就變成整天都call得到人。並且有些時候跟線上朋友分享生活也比較不拘束，在現實上基本不認識或生活中沒有交集，會反而更敢於抒發內心情緒，讓大家一起幫忙開導、當出氣筒。
作為《天堂M》資深玩家的實況主小屁，則是將《天堂M》玩得透徹且深入，體現出遊戲的不同面向。小屁不僅會為玩家做遊戲情報整理，對於每個職業也有獨家見解與分析，以及韓版最新資訊的敏感度，在《天堂M》每次改版時都能搶得先機，為玩家分析職業、任務攻略的提前理解與準備，成為玩家社群中的重要人物。
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除了遊戲內容深入淺出的變化與體驗，《天堂M》自台港澳上市已邁入第四年，亦有玩家因為直播《天堂M》逐漸在實況圈嶄露頭角，其中「令狐沖爺爺」便是因而打開知名度的新生代遊戲實況主。
與許多回味著《天堂M》的玩家相同，令狐沖爺爺亦是生在同個世代並且即將邁入人生下個階段的玩家，《天堂M》不僅是遊戲，更成為了回憶與生活。
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《天堂M》能夠深入淺出的遊玩風格，讓玩家在疫情無處放鬆時釋放累積的壓力，又能在玩家想要深入體驗時提供足夠深度的內容。作為目前仍然長紅的經典網路遊戲改編手機作品，時至今日依然有大量的粉絲，玩家還能體驗到當年一起攻城打寶、打怪練級的樂趣，且手機特有的諸多環境和設計也讓重溫舊夢變得更輕鬆。