COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

女老師轉行跑外送！9個月「財富自由了」　1原因宣布退出

▲近幾年來外送平台崛起，不少人看準懶人商機，紛紛加入外送員的行列。（示意圖／翻攝photoAC）
▲近幾年來外送平台崛起，不少人看準懶人商機，紛紛加入外送員的行列。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 07:08:41

近幾年來外送平台崛起，除了熱騰騰的美食之外，平台也配合生鮮雜貨的商家，讓客人在家用APP一次能購足所有東西，也有不少人看準懶人商家的擴大，紛紛投入擔任外送員的行列。而近日就有一名曾經當過老師的女外送員跳出分享經驗，透露自己擔任外送員已經9個月，近期要準備退坑，其原因曝光後，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「我曾經是一名幼教的老師，但台灣幼教環境差，工時長薪資少，後來決定去澳洲工作，結果遇到疫情打亂腳步，於是就先跑外送過日子，結果發現，真的比幼教福利好太多了，我每天都過得非常快樂」。

▲原PO表示上個月某天晚上肚子太餓，就叫了外送宵夜，豈料竟然「獲得男朋友」，她也曝光完整過程。（示意圖／翻攝photoAC）
▲女老師透露，自己跑外送長達9個月的時間，都是佛系接單法，一天六小時就能賺到財富自由。（示意圖／翻攝photoAC）
「即便面對奧客其實也不太害怕，反正我跟他相處也就那短短時間，如果遇到小孩是惡魔，整整10小時那才真的可怕，而每天最開心的事情，就是看當日賺多少錢」她坦言，自己是佛系跑單，每天只會跑6小時，喜歡遠單，因為可以吹風看風景，如果是近單就會覺得很無聊，假日則會跑整天，因為有加碼，「那時真的覺得財富自由了」。

不過，最近發現外送的薪資不斷縮減，假日的加碼優惠也不是每次都有給，她無奈表示「現在變相減薪越減越誇張，所以我決定做了9個月之後退坑了，再怎麼佛系也不想當奴，不過雖然我不當外送員了，我依然還是會點外送，只能用這種方式來支持你們，大家都辛苦了」。

貼文一出，引發不少網友回應「真的，回想幾個月以前真的可以賺好多.....」、「與其打那麼多廣告，還不如省起廣告費給辛苦的外送人員」、「這真的只能當短暫打工的感覺，絕對不是長久之計」、「祝福妳未來的路順遂，也感謝你曾經為外送員做出努力。」（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀