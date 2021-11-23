女老師轉行跑外送！9個月「財富自由了」 1原因宣布退出
近幾年來外送平台崛起，除了熱騰騰的美食之外，平台也配合生鮮雜貨的商家，讓客人在家用APP一次能購足所有東西，也有不少人看準懶人商家的擴大，紛紛投入擔任外送員的行列。而近日就有一名曾經當過老師的女外送員跳出分享經驗，透露自己擔任外送員已經9個月，近期要準備退坑，其原因曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 07:08:41
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「我曾經是一名幼教的老師，但台灣幼教環境差，工時長薪資少，後來決定去澳洲工作，結果遇到疫情打亂腳步，於是就先跑外送過日子，結果發現，真的比幼教福利好太多了，我每天都過得非常快樂」。
「即便面對奧客其實也不太害怕，反正我跟他相處也就那短短時間，如果遇到小孩是惡魔，整整10小時那才真的可怕，而每天最開心的事情，就是看當日賺多少錢」她坦言，自己是佛系跑單，每天只會跑6小時，喜歡遠單，因為可以吹風看風景，如果是近單就會覺得很無聊，假日則會跑整天，因為有加碼，「那時真的覺得財富自由了」。
不過，最近發現外送的薪資不斷縮減，假日的加碼優惠也不是每次都有給，她無奈表示「現在變相減薪越減越誇張，所以我決定做了9個月之後退坑了，再怎麼佛系也不想當奴，不過雖然我不當外送員了，我依然還是會點外送，只能用這種方式來支持你們，大家都辛苦了」。
貼文一出，引發不少網友回應「真的，回想幾個月以前真的可以賺好多.....」、「與其打那麼多廣告，還不如省起廣告費給辛苦的外送人員」、「這真的只能當短暫打工的感覺，絕對不是長久之計」、「祝福妳未來的路順遂，也感謝你曾經為外送員做出努力。」（編輯：張嘉哲）