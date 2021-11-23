台歐關係升溫　德智庫：歐盟調整對台政策仍缺共識

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史泰茲分析，最近台歐關係深化的動力主要來自歐洲議會，各國的國會議員也扮演要角，但相較之下除了立陶宛，歐盟執委會和各國政府相對低調，不願公開支持台北。
其次，在歐洲聯盟（EU）27個成員國中，主要是立陶宛、捷克、斯洛伐克等中、東歐國家與台灣互動頻繁，捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣並與台灣簽署合作備忘錄，立陶宛甚至成立以台灣為名的代表處。
史泰茲說，這些國家與台灣同樣面臨獨裁鄰居的威脅，安全仰賴美國保護，與台灣交往的主要動機是學習台灣經濟成長經驗與吸引台商投資；他們與中國的經貿關係都不密切，如果北京報復受到的影響有限。
不過，史泰茲認為，中東歐國家對台灣的熱情，不容易在歐盟其他成員國例如德國和法國看到，原因是與北京交惡損失太大，所得有限。
此外，歐盟和一些歐洲國家最近有重新與中國交往的呼聲，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）支持被擱置的歐中投資協定，並打算在年底前與中國舉辦高峰會，因此歐盟執委會仿效歐洲議會挺台的可能性也不高，歐盟貿易總署最近才延遲宣布與台灣討論經濟和科技議題的新計畫。
史泰茲強調，歐台關係近來確實有正向發展的動能，但歐盟調整對台政策需要有更廣泛的共識，目前看來，歐盟執委會和中東歐以外的歐盟成員國顯然缺乏這樣的意願。（編輯：郭中翰）1101123