美女律師評大S「離婚的標竿」　9億財產完美分配

大S和汪小菲昨（22）日透過律師發表聲明，雙方解除婚姻關係，透過協議方式處理後續子女、財產相關事宜，離婚不出惡言，算是和平分手，下一步就是逐步分割9億元家產。明星夫妻檔能體面分開的關鍵為何？知名美女律師李怡貞認為，大汪夫妻財產都不少，能夠這麼和平離婚，通常是財產分得很滿意，小孩監護互相不堅持，也算是離婚的標竿。





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▲汪小菲曾在台北購買兩間豪宅，都登記在大S名下。（圖／翻攝大S微博）

▲美女律師李怡貞稱讚大S、汪小菲是離婚的標竿。（圖／翻攝李怡貞臉書）

據《鏡週刊》報導，目前大S名下仍有2間房產，都在台北市信義區的黃金地段，價值不菲，除了婚前她自行購買的「國家藝術館」，市值逾2億元台幣；另一間是婚後2016年購入的台北信義，是大S目前住所，也有4億多元價值，因為汪小菲不是台灣籍，為了手續方便，當初購入後就登記在她名下，大S離婚後繼續保有這間豪宅，和兩名子女同住，不須再辦其他手續，被網友稱是分產贏家。





▲汪小菲（左圖左）以大S（左圖右）為名開設S Hotel，作為兩人愛情見證。（圖／翻攝新浪綜藝微博、 S Hotel）

至於汪小菲以妻子大S的名字開設的飯店「S Hotel」，價值3.5億元，則是他在台投資創立的合尊酒店公司所經營，自己擔任董事長，母親張蘭、大S母親黃春梅擔任董事，因為疫情影響觀光收入，目前改以防疫旅館型態經營，夫妻分開後，飯店將會改名，S媽交出經營權，讓這家飯店完全回歸汪小菲創辦的北京合尊置產集團管理。大汪名下都有數億資產，故沒有贍養費問題，才能離婚不撕破臉。



