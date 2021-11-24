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病毒肆虐伴隨反疫苗反防疫　歐洲第4波疫情棘手

▲歐洲陷新一波COVID-19疫情爆發，各國政府重新祭出嚴格防疫並施壓民眾打疫苗，但還須面對暴力示威，讓歐洲的防疫局面更棘手。圖為奧地利民眾抗議防疫措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲陷新一波COVID-19疫情爆發，各國政府重新祭出嚴格防疫並施壓民眾打疫苗，但還須面對暴力示威，讓歐洲的防疫局面更棘手。圖為奧地利民眾抗議防疫措施。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-24 07:35:42

（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）歐洲陷新一波COVID-19疫情爆發，各國政府重新祭出嚴格防疫並施壓民眾打疫苗，但這回除病毒外還要面對反疫苗、反防疫限制等暴力示威，讓歐洲的防疫局面更棘手。

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「紐約時報」報導，面對歐洲第4波疫情擴散，奧地利22日全國第4度封城。德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）更重話警告，這個冬季結束前德國民眾「要不接種、康復，要不就是病死」。

但在奧地利、荷蘭、比利時、丹麥、義大利、瑞士與克羅埃西亞，都出現萬人示威，抗議政府的嚴格防疫與接種要求，各地都上演暴力抗爭與警察動用催淚瓦斯、水柱的畫面。有些示威者是極右翼黨派策動，但更多人只是受夠近兩年政府以公衛名義對生活斷斷續續的管控。

根據世界衛生組織（WHO）的資料，這個月全球的染疫死亡人數，歐洲佔一半以上。過去一週全球新增確診率最高的前4名國家分別為奧地利、斯洛伐克、斯洛維尼亞與捷克，新增確診最高的29國裡，27個在歐洲。

德國總理梅克爾告訴基民黨（CDU）黨內，這波復燃目前比早先所遇的各種情況都嚴重；在西歐疫苗覆蓋越來越高的情況下，奧地利再次全國封城也顯突兀。

耶誕節再過一個月就要來臨，但奧地利大部分店家、餐廳、運動場所與藝文中心都關門，街道冷清。除上班、民生採買與就醫，所有人都得待在家，封城令為時至少10天，必要時20天。

奧地利還開西歐各國先河，宣布明年2月1日起一律強制接種COVID-19疫苗，但20日已有4萬人走上首都維也納街頭抗議新的防疫措施。

法國採取須出示接種或近期篩檢陰性證明，才能光顧餐廳與戲院，讓許多不情願接種的法國人只好乖乖打疫苗。即便不算強制接種，但反疫苗團體在法國依然大肆活躍。

德國與奧地利分別已68%、66%的人口完整接種，但醫院仍因未打疫苗者而人滿為患。疫情之初科學家以為7到8成人口完整接種就應能達到群體免疫，如今病毒依然頑強、新變種不斷且一直有完整接種者確診的感染破口，讓專家們開始擔心恐永遠達不到群體免疫。

比利時的疫苗覆蓋率更高達75%，確診激增迫使政府祭出更嚴格防疫限制，包括讓更多人居家上班和更全面的強制戴口罩，卻引發21日在布魯塞爾舉行的示威。約3萬5000人聚集歐盟總部附近，一些示威者投擲石塊並縱火，警方逮捕40多人但有3名員警受傷。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）本月稍早將歐洲疫情復燃歸咎於疫苗覆蓋仍不足，警告到明年2月前恐會再增50萬人染疫病故。

克魯格說：「我們必須改變策略，需從被動應對確診激增，改成主動預防確診出現為先。」（譯者：陳亦偉）1101123

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