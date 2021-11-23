收到顏寬恒律師函　周玉蔻：姐好怕不能跟你法院見

槓上台中海線顏家的資深媒體人周玉蔻，昨收到顏寬恒的律師函，卻在節目中嘲笑顏家面對各種外界對他質疑，永遠是「賴皮、烏龍爆料、我們法院見」三部曲，還提醒他「發律師函只有恐嚇效果，你得告我才能法院見。」顏寬恒則回應「如果有不當指控或汙衊的部分，就到法院說清楚。」
記者顏幸如/台中報導
2021-11-23 13:50:43
周玉蔻昨晚在民視《辣新聞》節目出示她收到的律師函，連說「看完好怕、蔻蔻姐怕死了！」她批評顏寬恒面對家族裡的斂財、中火的裝卸業務等任何質疑，不是說烏龍爆料就是用法院見做為擋箭牌，高規格請了兩個發言人，卻只會賴皮不接她電話。
周玉蔻向顏寬恒喊話：「你面對各界對於真相的探索，是草率還是自信滿滿？發律師函我們不怕你啦！」她強調《選罷法》、《誹謗罪》都是告訴乃論，既然已對媒體說了多次要訴諸法律，得去提告才能有「法院見」的效果。
參與中二立委補選的顏寬恒，今（23日）上午到龍泉岩清水祖師廟參拜，他受訪時表示，一到選舉任何抹黑指控、無中生有、杜撰、加油添醋，都意圖使情況更加紛亂，希望指控者要提出證據，而不是說故事或東拼西湊，必須說出一個確切的證據或提出告訴。顏寬恒說：「他們要用什麼戰術、戰法，我不予置評，但是否合理、人民是否接受，我相信選民的智慧，也相信選民最後看的是參選人的服務和承諾有沒有說到、做到。」
顏寬恒的對手林靜儀受訪時則表示，發律師函是顏的權利，但該說清楚的大家還是希望顏說清楚，對於媒體特別關注這地方的特殊狀況，她說「現在全台灣只有這裡在選舉，受到全國媒體關注是可以理解的」。