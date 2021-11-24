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說好的人權呢？岸田設人權輔佐官　避談彭帥惹爭議

▲日本首相岸田文雄為因應中國等人權問題，新設專職人權議題的首相輔佐官，首任將由前防衛大臣中谷元出任。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄為因應中國等人權問題，新設專職人權議題的首相輔佐官，首任將由前防衛大臣中谷元出任。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-24 05:00:00

（中央社東京23日綜合外電報導）日媒評論指出，首相岸田文雄新設人權輔佐官，宣示將注重國際人權問題，日本政府卻避談中國女網名將彭帥下落不明一事，相較於歐美各國日益關切彭帥安危，明顯有著「溫度差」。

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35歲的彭帥本月稍早在社群媒體發文指控前中國國務院副總理張高麗曾性侵她，這篇指控遭中國網路審查員刪除後，她下落不明逾10天，引起國際高度關注其安危，儘管中國媒體近日曝光她的最新動向，仍未能令外界信服。

日本時事通信社報導，內閣官房長官松野博一昨天在記者會上表示，強烈希望能盡快化解疑慮，將持續關注此事後續。

對於彭帥事件可能引發各國外交杯葛北京冬奧，日本該如何因應，松野僅只重申不便評論。

相較之下，聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）日前要求見到彭帥下落及是否平安的證據，並要求對她提出的性侵指控進行充分透明調查。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也說對彭帥一事「深感關切」，要求中國交代彭帥下落，證明她人身安全。

報導指出，美國官方發言顯示對中國的強力牽制，而日本避免深談彭帥，主因是認為至今為止的人權外交不是靠制裁與壓力，希望靠對話解決問題。

日本外務省內部也有人認為，彭帥事件還無法確認事實真相，要是日本跟著舉起拳頭，卻什麼事也沒有，將不知如何才能下得了台。

不過，針對彭帥21日與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）視訊通話，外務省幹部也認為彭帥在通話中的發言非出於自身意志，難以判斷此事將如何落幕。

日本在野黨要求日本政府嚴正因應彭帥事件，國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎在推特發文說，政府應要求中國出示彭帥所在地與是否安全的證據，要是無法得到能令人接受的回應，就該討論外交杯葛北京冬奧。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1101123

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