說好的人權呢？岸田設人權輔佐官　避談彭帥惹爭議

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日本時事通信社報導，內閣官房長官松野博一昨天在記者會上表示，強烈希望能盡快化解疑慮，將持續關注此事後續。
對於彭帥事件可能引發各國外交杯葛北京冬奧，日本該如何因應，松野僅只重申不便評論。
相較之下，聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）日前要求見到彭帥下落及是否平安的證據，並要求對她提出的性侵指控進行充分透明調查。
美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也說對彭帥一事「深感關切」，要求中國交代彭帥下落，證明她人身安全。
報導指出，美國官方發言顯示對中國的強力牽制，而日本避免深談彭帥，主因是認為至今為止的人權外交不是靠制裁與壓力，希望靠對話解決問題。
日本外務省內部也有人認為，彭帥事件還無法確認事實真相，要是日本跟著舉起拳頭，卻什麼事也沒有，將不知如何才能下得了台。
不過，針對彭帥21日與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）視訊通話，外務省幹部也認為彭帥在通話中的發言非出於自身意志，難以判斷此事將如何落幕。
日本在野黨要求日本政府嚴正因應彭帥事件，國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎在推特發文說，政府應要求中國出示彭帥所在地與是否安全的證據，要是無法得到能令人接受的回應，就該討論外交杯葛北京冬奧。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1101123