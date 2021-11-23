金馬賓館「預演未來」　開啟想像一窺變局的變與定

金馬賓館當代美術館於三周年之際，推出年度壓軸展覽《預演未來》，邀請來自國內外十位新銳藝術家，共同勾勒未來事物的輪廓，從住宅居所中各式不同功能的空間場域切入，探討「人、自然、技術」三者之間交互馴化、支配、共生、排斥的各種情節。以預演「近未來」家居生活場景的方式，帶領觀者演練看似未來的生活景象，其實更關乎我們當下的生存現實。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-23 15:22:52
執行長邵雅曼提到：「有感於五月疫情的第二度爆發，我們開始想像與病毒共存的未來。當代生活其實正在適應一種人與科技以及大自然之間的新關係，然而未來的概念是進步史觀嗎？」《預演未來》Rehearsing the Future，即日起至2022年5月29日於金馬賓館當代美術館展出。
國內外十位新銳藝術家，共同勾勒未來事物的輪廓，作品包括表演、錄像裝置、立體裝置、數位繪畫、繪畫、遊戲等多元形式，議題廣泛觸及智慧家電、神話、天災、新資源、新衛生、微生物、口罩時代、AI、演算法、深偽技術、性別議題、數位分身、元遊戲等等。
在今日資本高度發達的社會，高科技無塵無菌家庭成為理想家居環境的渴求，作為人們滿足的私有領域，儼然是免於生存危機的庇護所。近兩年來，「家」成為多數人最熟悉的物理空間，這也可能是人類社會未來的常態。因此展覽從住宅居所中各式不同功能的空間場域切入，如玄關、客廳、餐廳、工作站、臥室、視聽遊戲室、信仰空間等。
過去這兩年世界所歷經的新冠疫情，讓許多不可能變成可能，也令許多原本理所當然的事，變得遙不可及。所以，順應變局的能力，是現代人面對未來之必備能力。《預演未來》，將開啟您的想像力，一窺變局中的變與定。