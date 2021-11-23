新手飼主攻略！幼貓成長階段該如何餵食？專業獸醫告訴你

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一暝大一吋～各階段的幼貓餵食照顧重點！
幼貓時期可粗略分成新生期、離乳期、快速成長期，而每個階段所需要的營養也大不相同。
Level 1 - 新手村：新生期（出生3周）
剛出生的幼貓其實是處於「眼睛看不到、耳朵聽不太到、也不太會動」的狀態；大約要過5-7天才會慢慢睜開眼睛。
※該吃什麼？
這時候的營養需求主要以攝取母乳為主，初乳中富含加強免疫系統的抗體及幫助的膠原蛋白物質，對幼貓來說是對抗外界病毒或傳染病的第一道防護罩！所以最理想的情況是：建議幼貓在4-5周齡以前都提供貓媽媽的母乳。但如果幼貓提早離開貓媽媽身邊，切記千萬不能「餵牛奶」，而是需要提供「幼貓專用配方的代奶」來攝取營養，且盡量挑選成分最接近母乳營養的代奶（例如：Royal Canin皇家 奶貓成長奶粉）；因為幼貓無法消化牛奶中高濃度的乳糖，喝一般的牛奶可能會一直拉肚子、甚至導致脫水，反而造成危險。
※餵食頻率／該餵多少？
建議2-3小時就要餵一次奶，奶貓還無法儲存熱量，必須少量多餐；而市面上販售的幼貓專用奶粉，直接依照產品包裝上的建議比例來沖泡即可。
Level 2 - 初級選手村：離乳期（出生4-8周）
在這個階段，幼貓的聽覺和嗅覺已發育完整；開始往成貓的睡眠模式發展；透過與貓媽媽和手足之間的互動來學習社交技能。
※該吃什麼？
這時候幼貓正式進入「免疫力空窗期」，是牠們非常容易生病的時候；因為抗體過高，施打疫苗的效用不好，所以主要透過睡眠來增強免疫力。大約在4週後可以慢慢提供幼貓一些離乳食品，因為牠們的消化系統發展尚未成熟，需要準備好消化的食物，像是專門提供給幼貓及母貓、營養成分較高的慕斯質地罐頭，或是水合性高（泡水後會軟化，且好消化）的幼貓專用飼料，一定要採漸進式的方法幫助幼貓適應新的食物，可參考以下時程表，但若幼貓適應較慢，可以視幼貓狀況適度延長時間
-４周齡：代奶+少量慕斯狀罐頭
-５周齡：3/4代奶+1/4慕斯狀罐頭+少量幼貓專用飼料（可將顆粒泡溫水或泡代奶幫助適應）
-６周齡：1/4代奶+2/4慕斯狀罐頭+1/4幼貓專用飼料（可將顆粒泡溫水或泡代奶幫助適應）
-７至８周齡：1/2慕斯狀罐頭+1/2幼貓專用飼料
循序漸進幫助幼貓從液態（母奶或代奶）轉換成固態食物（乾糧），可避免出現腸胃不適的情形。
這時候幼貓體內來自貓媽媽的抗體越來越少，幼貓必須開始發展自身的免疫力，需要充足的營養才能健康發育長大。所以在選擇飼料時，一定要使用富含蛋白質、適量維生素及其他礦物質的幼貓專用飼料，而不是將一般成貓飼料泡軟喔！
※餵食頻率／該餵多少？
而市面上販售的離乳貓與母貓專用主食濕糧及飼料來說，直接依照產品包裝上的建議份量來餵食即可。
Level 3 - 進階選手村：快速成長期（出生2-4個月）
在這個階段，幼貓開始會摸索、慢慢了解自己在家裡的地位，並發展出更多社交行為模式。
※該吃什麼？
在這個階段，由於骨骼和肌肉都在急速發育，「均衡營養」變得非常重要；同時考量到牠們的消化系統還是比成貓脆弱，雖然已經可以全數轉換成固態食物，但還是需要提供幼貓專用飼料，才能攝取完整營養也保護腸胃健康。
※餵食頻率／該餵多少？
而市面上販售的幼貓專用主食濕糧及飼料來說，一樣是直接依照產品包裝上的建議份量來餵食即可。
重點整理：幼貓所需的營養要點！
均衡營養
幼貓時期最怕的就是「吃進去的都沒有補充到」，或是「沒有均衡的營養」造成過胖或過瘦的情況。在幼貓斷奶後，貓爸媽應提供營養均衡的飲食，包含高脂肪、高蛋白質是維持幼貓生長的重要能量和營養素，也是構成肌肉重要成分，而維生素、礦物質則是能幫助牙齒及骨骼的發展。如果已經使用國際大廠的幼貓主食乾糧或是主食溼糧（complete diet），營養素成分都是專為幼貓發育所設計，就不需要再額外添加營養補充品，避免造成身體過多負擔。
提升免疫力
剛出生的小動物，正處於抵抗力最弱的時期，台灣幾乎有80%貓咪容易感染皰疹病毒及呼吸道感染的問題，被這種病毒感染後，發生在幼貓身上致死率極高，而且一旦感染就是終身感染，無法完全康復。這時候在飼料的選擇上可挑選內含提升免疫力的營養素，例如：維他命C、E都是非常有效的抗氧化劑，能夠增強自體免疫力，也能有助預防病毒的入侵。
消化系統的呵護
貓爸媽很容易遇到幼貓拉肚子的情況，這是因為牠們的腸胃發育尚未完全，除了可以將飼料加入代奶或濕糧中泡軟餵食，也建議選擇高消化性蛋白質成分的飼料；而在飼料顆粒上的選擇上，也需要以小顆粒的質地為主。
很多貓爸媽在飼養上容易忽略「營養」對幼貓的重要性，然而，貓咪在一歲以前的幼年時期所攝取的每一個食物內容，都會直接影響未來是否能夠健康成長，所以如何吃得頭好壯壯、既健康又帥氣漂亮，真的是一門很大的學問！
建議貓爸媽最好還是選擇一位家庭獸醫師，一起討論最適合自家幼貓的專屬營養計畫，從小就開始奠定未來身體強健的基礎喔！（編輯：陳珮瑜）
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