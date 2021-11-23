產學合作再續前緣　樹科大、易華電子攜手培育人才

基於臺灣經濟發展需要，政府積極推動新南向政策計畫，樹德科大資訊管理系與易華電子攜手「新南向國際專班」產學合作專班，已合作三年餘，當年參與新南向印尼產合專班的學生有32名也將於明年畢業。22日再度合作，由樹德科大副校長嚴大國與易華電子處長柯聖通簽訂「締結教育夥伴策略聯盟」以創造學生更高的競爭優勢，並強化學術教育與企業界之鏈結。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-23 16:27:29
樹德科大副校長嚴大國表示，樹德科大產專班第一批學生召募時，鎖定以有心向學、經濟需求的學生為主，無論是課程設計、華語學習、及課程輔導等都是有系統地規劃，期待產專班學生能快速地融入校園，熟悉華語，讓生活、課程、工作、及實習等皆能快樂地進入學習，未來無論就業或升學，皆能無後顧之憂選擇自己的想要的方向。
易華電子處長柯聖通亦指出，學生不是勞工，進入異國異鄉難免有食衣住行、課業學習或情緒困擾，故公司在尋求產學合作夥伴時，特別重視輔導機制，樹德科大資管系整個團隊三年來，對學生的規範及輔導，讓公司非常放心，也是本次再度合作的原因之一。
產專班的馮西亞表示，在台灣很幸福，中文進步了，眼界變寛了，未來希望有機會留在台灣就業；馬宜康說，想要再學多一點，故打算畢業後繼續攻讀研究所，讓自己的專業更札實。
資管系主任蔡旭昇說，在教育部政策推動下，學校「新南向產專班」召募接下來將以菲律賓學生為對像，「締結教育夥伴策略聯盟」是創造學生更高的競爭優勢，並強化學術教育與企業界之鏈結，建立學生優勢條件與能力的整合運用，能夠相互吸收各自專長，並透過長期產學夥伴關係，讓學生將課程上所學知識應用在實習課程，並幫助新南向產專班學生在學業完成前，藉由實習機制深化培養自身歷練。