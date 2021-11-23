亞洲最大SHOWCASE音樂節！貴人散步台南登場

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貴人散步共同創辦人洪維寧受訪表示，showcase音樂節要提供的是一個商展平台，與其他主打強力卡司的音樂節相比，我們的表演名單可能不是那麼吸引人，「但這是一個必然現象，這些樂團一兩年後會被扶植起來」。
貴人散步音樂節自2017年起，今年邁入第5屆，儘管受到國際疫情衝擊，但仍吸引來自40個國家的667組音樂人報名，且超過一半是國外音樂人與樂團，最終錄取98組參與演出。
洪維寧指出，台灣還在持續嘗試把音樂輸出到中國以外的地方，大部分國內產業人士會把焦點放在華人地區，我們在做showcase的時候，大家才開始試著去了解亞洲的其他地區或是歐美國家。
所謂「瞭解」不是只有樂迷觀點，洪維寧說，showcase音樂節更重要的是產業觀點，要如何和相關工作者合作、不同國家市場如何運作等，多方交流與連結，希望能協助音樂人、產業甚至中央政府，提供一些不一樣的刺激和啟發。
在串流平台的興起下，音樂產業的結構已與以往不同。共同創辦人葉宛青指出，在國際音樂產業上建立連結後，就能打開各種不同的市場可能性，可能是行銷資源、海外經濟約或實體發行，而洪維寧自信表示，貴人散步已經受到國際業界肯定，成為亞洲很具有代表性的音樂節，報名團數連年成長超過一成，而售票數量和4年前相比也成長了4倍，「我們希望培養出亞洲的獨立明星，而這是一個大家能夠發掘亞洲新星的音樂節」。
貴人散步音樂節將在25至29日於台南市盛大登場，展演舞台包含全美戲院、南美里活動中心、吳園、台南美術館二館等，主辦單位表示，期待參與的觀眾永悠閒的腳步，感受不同的音樂體驗，並遇見自己的「貴人」。