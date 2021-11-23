不肖仲介引進移工進行勞力剝削　勞動部提防範措施

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部表示，為杜絕雇主以空殼公司及人頭本國勞工加保方式，不實申請聘僱移工，衍生非法聘僱及非法媒介情事，已邀集相關權責單位及雇主、移工團體開會，並訂定「強化雇主不實申請聘僱移工之預防查核及裁罰機制」，首先針對雇主辦理申請移工前資格認定、國內招募求才階段，規劃事前預防機制，由權責單位建立高風險雇主管控機制，並將高風險雇主名單提供勞動部進行後續管控。
其次，針對雇主辦理申請移工許可階段，規劃事中查核及裁罰機制，由勞動部對高風險雇主啟動查核程序。最後，針對經勞動部許可聘僱移工之雇主規劃事後查核及裁罰機制，包括經權責單位通報或民眾檢舉、聘僱移工及本國勞工加退保情形異常之雇主，啟動查核程序，並於每年度辦理年度專案查察計畫，如查有不實申請移工之違法情事，即依法裁罰，期藉由上述機制強化移工申審及查核，杜絕不法情形。
勞動部強調，雇主或人力仲介公司以空殼公司或不實加保等非法手段申請聘僱移工經查獲，除不予核發及廢止雇主許可，並予管制雇主後續申請案件2年、人力仲介公司1年以下停業處分外，雇主或人力仲介公司並處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰；如人力仲介公司對移工涉有人口販運，經檢察署起訴，將廢止其設立許可。