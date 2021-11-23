陳致中關注跨年卡司效益　陳其邁堅不爆雷：節目一定精彩

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由於陳其邁日前被爆為台積電設廠事宜而半夜打電話給總統，陳致中在質詢時特別笑稱陳其邁是「半夜吵總統的人」，並詢問陳其邁是否也半夜打電話給阿信，才把五月天請回高雄。
對此陳其邁透露，他沒有半夜打給阿信，但確實打電話給很多人，五月天是高雄美好記憶與感情的一部分，所以他一直把這件事放在心裡，也用很多具體行動表達誠意，感謝五月天讓高雄人美夢成真。
陳致中強調，2013年五月天來高雄開唱時，就讓高捷創下近50萬載運人次紀錄，經濟觀光財收益更達到近10億元，而今年跨年除了五月天外，高雄還加碼打造雙舞台、四金卡司，經濟觀光效益一定會超過10億元，希望市長能夠透露卡司陣容，並做好相關規劃。
陳其邁指出，他必須尊重合作的電視台，「不要害我爆雷」，但今年高雄跨年一定陣容堅強、節目精彩，請大家做好來高雄跨年的準備，至於交通、防疫及住宿等問題，就交給市府來處理。
除關注跨年活動，陳致中也肯定市府團隊推動招商、產業轉型有成，指被罷黜的前市長韓國瑜原打算在中油高雄煉油廠開賽馬場，陳其邁卻是迎來台積電晶圓大廠，而韓國瑜招商亞灣區「特貿三」3次流標，陳其邁則引進800億元投資案，執政能力高下立判，惟市府應積極思考如何解決台積電進駐所帶來的土地需求與人才荒。
陳其邁表示，現階段科學園區土地確實有限，但高雄比起其他城市，仍具有相對較好的投資環境，市府也在持續盤點工業區土地，至於人才問題，市府正與兩所大學洽談產學合作，擬利用亞洲新灣區及未來市府與台電在特貿三分得的10萬坪空間建置產學合作基地，最快下月就會正式公布。