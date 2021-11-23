中國開放3孩後　多省規劃增設輔助生殖機構

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這些省市的規劃是根據中國國家衛生健康委員會辦公廳今年印發的相關指導，原則上230萬至300萬人口設置一個輔助生殖服務機構。
根據國家衛健委公布資料顯示，截至去年6月底，中國合法的「人類生殖輔助醫療機構」共有523家。但分布明顯不均衡，其中上海、北京、廣東等地百萬人口採用體外受精治療週期數高於其他地區。
澎湃新聞報導，根據中國人口協會、國家衛健委發布的資料顯示，中國育齡夫婦的不孕不育率在1995年僅有3%；但最新一份調查顯示，從2007年至2020年，這個數字已經從12%升至18%，不孕不育者約有5000萬人。
中共中央政治局會議5月31日決議開放生育三孩後，一些鼓勵生育的政策陸續公布。但中國人口老齡化問題日益嚴重，鼓勵生育的政策是否奏效讓外界關注。
中國國家統計局官網近期公布「中國統計年鑑2021」顯示，2020年中國大陸人口出生率為千分之8.52，首次跌破千分之10，創1978年來新低。與此同時，2020年，官方統計的結婚登記人數共計814.33萬對，較2019年減少了113萬對。這也是自2013年達到1346.93萬對後，連續7年下降。（編輯：張淑伶/繆宗翰）1101123