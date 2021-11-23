中國升高批判火力　藉難民問題口頭討伐立陶宛

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中國外交部今天的例行記者會上，有中國媒體提問說，國際媒體近期「持續關注立陶宛邊境地區的難民遭到暴力鎮壓問題」。又指立陶宛軍警近日在立國與白俄羅斯邊境使用催淚瓦斯攻擊難民兒童，立陶宛難民拘押中心「擁擠且骯髒，疥瘡流行，難民處境艱難」，要求趙立堅回應。
趙立堅在回答時聲稱，連日來對立陶宛「粗暴對待甚至虐待難民的報導不斷出現」，特別是難民婦女兒童遭受的不公正對待令人氣憤，正在「引發國際社會越來越多正義之士的嚴重關切和嚴厲譴責，特別是立陶宛軍警除了使用軍犬撕咬難民，還居然使用催淚瓦斯攻擊難民兒童。」
他又說，中方強烈呼籲立陶宛政府遵守聯合國「兒童權利公約」、聯合國關於難民地位的公約及其議定書等國際法，遵守「對難民不推回」原則，「立即停止暴力鎮壓行為，保障難民的基本人權，負責任地回應國際社會正當關切」。
中國外交部對台灣與立陶宛提升關係本身則仍持續批判。趙立堅今天針對美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）日前表示，美方重申對立陶宛對台政策的支持等相關問題聲稱，美方的有關言論「恰恰是不打自招」，進一步證明立陶宛批准設立「駐立陶宛台灣代表處」，到底是「誰在背後搗鬼」。
趙立堅還說，中方也「告誡」立陶宛，「為某些大國火中取栗，最終只會引火燒身」。同時，立陶宛「背信棄義固然可恨」，但更可悲的是「犯下錯誤卻還百般狡辯，混淆視聽」國際社會和歷史「終將作出正義的宣判。」（編輯：繆宗翰）1101123