財政部促地方加重囤房稅　6縣市允諾努力研議

我是廣告 請繼續往下閱讀
房價持續上漲，多名立委、學者要求財政部修法，改訂定全國歸戶為基礎「囤房稅」制度，並根據囤房戶數多寡訂定差別稅率，外界也關注各縣市房屋稅稅基調整不夠積極的問題。
為了解各地方態度，促進交流，財政部今天邀請18個縣市稽徵機關代表，就「研商推動非自住住家用房屋（囤房稅）採差別稅率課徵相關事宜」及「研商如何落實依法重行評定房屋稅稅基」進行討論。
財政部賦稅署於會後記者會中說明，上午的「囤房稅」會議，找來房價漲幅較大的六都及新竹縣市，請台北市、台南市分享訂定與徵收「囤房稅」差別稅率經驗，希望新北、桃園、台中、高雄及新竹縣市能仿效跟進。6縣市與會代表表示，會努力研議。
中央社記者以電話訪問高雄市財政局局長陳勇勝，他表示，台積電至高雄設廠使房價漲了不少，將審慎評估訂定「囤房稅」差別稅率，統計轄內共8.4萬戶非自住房屋，稅率將如何訂定還沒決定，但會秉持不影響自住房屋、落實居住正義及避免房東稅負轉嫁等3大原則。
同時，賦稅署表示，上午與會的8縣市均反對「囤房稅」改採全國歸戶，認為將造成稅制複雜、稽徵困難及縣市間的協調問題，盼能維持現狀，維持因地制宜。
下午會議參與對象則為明年（2022年）將重新評定房屋稅稅基的13個縣市，包含台南市、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、基隆市、花蓮縣、台東縣、連江縣。
賦稅署表示，彰化縣房屋標準單價（房屋稅稅基項目）1984年來從未調整過，遠落後其他縣市，已嚴厲告知彰化縣，明年一定要調整，其他農業縣如雲林、花蓮等都有顯著調整，「這樣彰化還不調？」相信彰化會努力進行。
按規定時程，13個縣市必須在明年6月30日前完成稅基評定，於明年7月1日至後年（2023年）6月30日適用。
賦稅署指出，為即時掌握各地評定狀況，已要求地方稽徵機關每半個月回報財政部，以瞭解最新進度及評定內容，若進度過慢或偏離「普世認知」，將會加強督導。
至於全國各地方縣市對現行「囤房稅」稅率上限、下限，以及對自住及屬公益出租人房屋是否該調整的意見，賦稅署表示，這塊是要求各地方以書面回應，目前回覆期限尚未到期。（編輯：楊蘭軒）1101123