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今晨最低溫13.5度！冷空氣減弱　週五再一波鋒面南下

▲中央氣象局指出，今（24）日持續受到東北季風影響，清晨全臺感受涼冷，依舊是中部以北、東北部地區13至15度，其餘地區16至18度，白天高溫較昨天高一些。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局指出，今（24）日持續受到東北季風影響，清晨全臺感受涼冷，依舊是中部以北、東北部地區13至15度，其餘地區16至18度，白天高溫較昨天高一些。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-24 06:26:15

中央氣象局指出，今（24）日持續受到東北季風影響，清晨全臺感受涼冷，依舊是中部以北、東北部地區13至15度，其餘地區16至18度，白天高溫較昨天高一些，北部、東北部高溫19至22度，整天偏涼，花東地區21至24度，中南部回到27度以上。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨4：20真實色雲圖顯示，中部以北仍有較多的低雲。中南部因冷空氣抵達較落後，低溫較昨晨略降，北部地區則因冷空氣已略減弱而稍回升。

今晨截至4：56平地最低溫依序為：嘉義(東區)、新北(瑞芳區)的13.5度；其他地區的平地最低溫：南部(台南後壁區)14.1度，東部(宜蘭三星鄉)13.9度。4：30雷達回波合成圖顯示，台灣上空已無回波，東部海面還有一些、比較零星的回波。

吳德榮表示，最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天北部雲量稍多，中南部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨的機率。冷空氣漸減弱，白天氣溫略升，夜晚仍偏冷；明(25)日冷空氣續減弱，氣溫繼續回升，西晴東偶雨，南方有水氣接近，恆春半島亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，週五、六（26、27日）另一股東北季風南下，冷空氣很弱，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，高溫略降，低溫變化不大；西半部晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼；下週日，一（28、29日）東北季風減弱，水氣仍多；氣溫逐日回升，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。

吳德榮說，下週二（30日）起另一波冷空氣開始南下，目前模擬的強度與昨天這波相近，但已是8天之後的模擬，理論上有比較大的「不確定性」，且各國模式(歐洲ECMWF、美國GFS⋯)模擬不一致、並持續調整中，故不宜妄下定論，應繼續觀察。（編輯：孫唯容）

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