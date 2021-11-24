乘車選擇更多元！「優步小黃」高雄上線

Uber 網際網路系統23日宣布與擁有50多年歷史的高雄中華大車隊合作，Uber App增加全新「優步小黃」乘車選項，讓車隊小黃駕駛也能使用Uber網際網路系統接受合作車隊的派遣，強強合作，提供更多元便利的乘車選擇。「優步小黃」將以親民的「跳錶計價」、除了信用卡等方式付款，還可使用「現金」支付。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-24 09:25:14
擁有50多年歷史的高雄中華大車隊積極數位轉型，透過與Uber合作，提高小黃計程車載客效率和收入，目前該車隊在高雄已有78車加入「優步小黃」行列。中華大車隊董事長王冠懿分享：「近年觀察新世代的民眾逐漸習慣使用手機 App 叫車，車隊也開始提供更多元的派遣方式來迎合大眾需求，加上疫情衝擊讓業績跌落只剩2成，希望透過與 Uber 網際網路系統合作，增加新客源。」
Uber 台灣總經理楊思祥表示：「Uber 深耕台灣八年，我們一直以來最大的目標是與在地交通運輸業者合作，導入 Uber 網際網路系統，加速數位轉型。此次合作，中華大車隊小黃運將除了透過接受路招載客、計程車招呼站及車隊衛星派遣外，也可以透過合作車隊使用 Uber 網際網路系統接受派遣出車載客，減少空車等待時間、提高載客率，進而增加收入。」
民眾只要用手機打開 Uber App ，輸入目的地後，在乘車選項中選取「優步小黃」就能一鍵叫車，還可以看到預估車資範圍，並可使用現金、信用卡、Apple Pay 等多元支付方式進行付款。此外，選擇「優步小黃」選項的乘客也可以使用 Uber App 的多種安全功能，包含全程GPS 定位、行程分享、110緊急援助等。民眾也可以在App 中看到職業駕駛的介紹。
歡慶「優步小黃」於高雄登場，即日起至2022年02月15日，Uber App 新用戶輸入優惠序號「優步小黃高雄上路」即可享有5趟5折乘車優惠（每趟最高折抵100元）。