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美國立陶宛舉行戰略對話　加強印太合作

▲美國與立陶宛高階官員今天舉行雙邊戰略對話，討論加強印太地區合作。（圖／翻攝自pixabay）
▲美國與立陶宛高階官員今天舉行雙邊戰略對話，討論加強印太地區合作。（圖／翻攝自pixabay）

中央社

2021-11-24 12:31:42

（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）美國與立陶宛高階官員今天舉行雙邊戰略對話，討論加強印太地區合作，包括與理念相近夥伴合作，並因應全球挑戰與機遇，特別是印太地區。

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立陶宛因為同意台灣設立代表處，遭到中國外交降級為「代辦級」，並面臨來自北京的恫嚇。儘管如此，華府對立陶宛與台灣雙邊往來高度支持，並在今天與立陶宛舉行高階雙邊戰略對話。

白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）晚間發出聲明表示，美國與立陶宛今天於華府召開高階雙邊對話，討論加強印太地區合作機會，包括與理念相近夥伴的合作。

美國重申強烈支持立陶宛做為重要的北大西洋公約組織（NATO）與合作夥伴，以因應共同的全球挑戰與機遇，特別是印太地區。

雙方也討論對民主價值、人權與支持基於規則的國際秩序的共同承諾，並承諾加強合作，包括貿易、投資與供應鏈彈性，安全與國防關係，新興技術與顛覆性技術挑戰，以及網路與混合威脅等。

今天的對話由立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）以及國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）共同主持。

駐立陶宛台灣代表處於18日正式掛牌後，主管民事安全、民主與人權事務的美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）19日在立陶宛表示，美國反對「其他國家」意圖干涉立陶宛與台灣的關係。立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）18日也透露，立陶宛將與美國進出口銀行簽訂6億美元出口信貸協議。（編輯：陳惠珍）1101124

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