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役男打2劑高端被遣返　江啟臣：如同總統要勞工自立自強

▲針對衛福部長陳時中稱因只打高端被美國遣返的替代役「自己要注意」，江啟臣要求陳時中下台負責。（圖／翻攝自江啟臣臉書）
▲針對衛福部長陳時中稱因只打高端被美國遣返的替代役「自己要注意」，江啟臣要求陳時中下台負責。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-24 10:23:58｜2021-11-24 10:25:48

近日發生一名替代役打2季高端疫苗後赴美服役被遣返，國民黨立委江啟臣今（24）日表示，聽起來就是蔡總統要勞工「自立自強」的翻版，人民全責、政府無責，更是浪費了數10億公帑。

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江啟臣回顧，今年6月，陳時中部長在立院說，國際不會用有沒有打疫苗阻斷入境，只會影響檢疫方式。當時質詢的蘇巧慧委員稱：「打國產疫苗不能出國是非常惡劣的影射」。7月時，現在要參選中二選區的林靜儀醫師，在臉書上回應網友打高端入境美國是否會被遣返，反諷稱「所以以後蔡英文和賴清德去美國會被遣返？」直到8月，外交部駁斥「有心人士」對打國產疫苗不能出國的質疑，表示「經查證與事實不符」。

江啟臣說，昨日媒體揭露有一位替代役男要去美國服役，但卻因接種兩劑高端，被遣返回國。陳時中卻回應「自己要注意當地規定」。接種高端能不能出國，民進黨的態度，從反諷駁斥到自己注意，聽起來就是蔡總統要勞工「自立自強」的翻版，人民全責，政府無責。

江啟臣批評，曾經的信誓旦旦，到如今的甩鍋卸責，正是民進黨可惡的地方，一方面鼓勵民眾接種高端說出國不會被遣返，另一方面出事了就怪民眾說自己沒注意、打疫苗不是為了出國。受害的是77萬相信政府、支持國產的民眾；浪費的是全體國民的數10億納稅錢。民進黨政客們，不只不道歉，有的甚至連高端都不敢打。

江指出，蔡政府鼓勵民眾打高端，導致無法出國的損失，以及重打兩劑國際疫苗所出現的不良反應，應該要予以賠償。自己要注意的不是人民，而是陳時中部長，該負責該下台了！

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