家電莫名故障　議員指中火偷偷降載是禍首

台中市議員陳政顯指出，近來不少民眾向他反映家裡電器出問題，尤其冰箱壓縮機莫名其妙故障，他後來才知禍首是台電，為掩飾供電量不足偷偷降載，害慘民生用電。但台電以新聞稿表示，降載是避免空污情形雪上加霜，今年10月至今，台中火力發電廠已降載96次。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-24 11:37:28
國民黨台中市議會黨團書記長陳政顯上午在「制衡惡霸政府‧公投同意才民主」記者會中指出，近來不少市民向他反映，家裡和工廠的電器出問題，尤其冰箱壓縮機莫名其妙故障，請電器行來修理，卻被告知市面上壓縮機缺貨，他原本覺得訝異，直到前兩天爆出中火傍晚會降壓供電的內幕，他才恍然大悟。
陳政顯說，台電之所以要降壓，是因晚上沒太陽能，供電吃緊怕跳電被罵，乾脆偷偷降壓，害民眾家中電器、工廠機器出問題。他指政府就是不老實，一邊騙說沒缺電，卻又要蓋三接，禍害藻礁。
市議員劉士州指重啟核四明明只要花500億、3年可商轉，民進黨政府硬要說至少2千億。市議員楊正中也說，執政黨一堆人在玩文字遊戲、反民意，還擔心拒絕進口萊豬會惹美國生氣，他問：「美國是你爸爸嗎？不在乎國民的意見，根本是讓民主倒退，民主進步黨乾脆改名民反退步黨！」
針對降載問題，台電以新聞稿表示，今年電力需求大增，供需確實略為相對吃緊，但為兼顧環保，持續於空品不良期間進行降載，自今年10月至11月22日為止，台中火力發電廠已降載96次，減發超過15億度電，台電擴大減煤、降載的條件，來自2018年起通霄電廠3部燃氣機組陸續上線。