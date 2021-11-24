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大S離婚被觸及底線？女醫直指張蘭是關鍵

▲大S（左圖）與汪小菲離婚，許多名嘴直指張蘭（右圖右）是主因。（圖／大S、星飯團資訊微博）
▲大S（左圖）與汪小菲離婚，許多名嘴直指張蘭（右圖右）是主因。（圖／大S、星飯團資訊微博）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-24 12:10:00

大S和汪小菲11年婚姻走到盡頭，外界紛紛猜測分手主因，眼科醫師黃宥嘉昨（23）日在節目《新聞挖挖哇》中直言，夫妻結婚10多年、邁向中年，如果不是被觸碰到底線，不會輕易離婚，一定有引爆點，她認為從婆婆張蘭的行為中，就能看出大S對婆婆的「過敏」。

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▲大S婆婆張蘭為商場女強人。（圖／中國娛樂視頻YouTube）
▲大S婆婆張蘭為商場女強人。（圖／中國娛樂視頻YouTube）

大S當年為愛犬決定吃素13年，卻為了懷孕生子破戒，就是婆婆張蘭的要求，她開戒後非常不適應，吃肉後大吐一場，後來順利懷上第一胎。生第二胎時又面臨生死難關，癲癇發作住進加護病房，情況一度危急，張蘭卻只顧著在微博炫耀愛孫誕生，被外界批評強勢又冷血，在這段婚姻中，婆婆絕對是關鍵人物。

▲張蘭宣布大S生啦！但照片卻沒有一張有大S的。（網路圖。2016.05.14）
▲張蘭當年宣布大S生兒子，但照片卻沒有一張有大S的。（網路圖。2016.05.14）

黃宥嘉提出兩個大S婚姻的變數，一個是婆婆、一個是忠誠度，直言許多婆婆介入婚姻，讓媳婦無法習慣，指張蘭面對兒子離婚，也不覺得惋惜或檢討一下兒子，就趁著新聞出來賣納豆拌飯，似乎有消費之嫌，「張蘭女士才是大S婚姻生活中，存在於北京最大的塵蟎，所以住不下去」。

黃宥嘉還分析，大汪婚姻也是一種婚姻交換，汪小菲家業不如以往，導致夫妻關係失衡，還有一點是大S祝福對方找到更適合的對象，隱喻男方疑似有新歡，觸及女方底線，「狗仔可能不夠有證據，或是說我們不知道，我們不能這樣講，他們之間會離婚，一定是有那個，大S不能接受的那個底線，只是說那個底線在哪裡，我們不知道。」

▲醫師黃宥嘉認為大S離婚，一定是被碰觸了底線。（圖／翻攝《新聞挖挖哇！》YouTube）
▲醫師黃宥嘉認為大S離婚，一定是被碰觸了底線。（圖／翻攝《新聞挖挖哇》YouTube）

兩性專家欣西亞則指出，「一個人的孤單勝過兩個人的寂寞」離婚在世俗的眼光看來是落敗，但其實是人生扭轉的開始。她補充說明，「無論女人現在的狀態是在婚姻中也好、協議離婚也好已經離婚也好；交往中也好、分手了恢復單身也好，都要知道，自己並非僅止於追求幸福，而是用力相信，妳已經走在幸福的道路上了！」

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