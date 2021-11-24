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高雄道德院將辦祈安法會　普度品濟助低收入戶、邊緣戶

▲法會普度品將用以濟助高雄市13個行政區1.5萬戶低收入戶、邊緣戶等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.23）
▲法會普度品將用以濟助高雄市13個行政區1.5萬戶低收入戶、邊緣戶等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.23）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-11-24 12:16:06

高雄道德院將於11月27日及28日，一連兩天舉辦「太上賜福二朝圓醮祈安法會」，將有2600桌普度桌，普度品將用以濟助高雄市13個行政區1.5萬戶低收入戶、邊緣戶等；同時部分普度品將免費贈送高屏地區200多家養老院、孤兒院、殘障院等。

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高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持說，奉道旨聖示一連兩天舉辦「太上賜福二朝圓醮祈安法會」，普度圓滿成功後，參加普度的善信大德即可將普度品攜帶回家，如欲救濟孤兒院、養老院、殘障院及低收入貧民戶者可由高雄道德院代為處理救濟。今年共將救濟全台22縣市13萬6千戶低收入戶、邊緣戶等。

▲高雄道德院將一連兩天兩夜舉辦「太上賜福二朝圓醮祈安法會」，普度品將用以濟助低收入戶、邊緣戶等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.23）
▲高雄道德院將一連兩天兩夜舉辦「太上賜福二朝圓醮祈安法會」，普度品將用以濟助低收入戶、邊緣戶等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.23）
翁太明住持指出，高雄道德院在過去10年來，每年巡迴全台22縣市濟貧，已花費近8億元。今年濟貧目標訂13萬6千戶。前年濟助全台12萬6500戶低收入戶、邊緣戶等，用於公益費用高達7千多萬元，是高雄市130家超過100萬元用於公益的宗教團體排名第三，去年11月19日高雄市政府特別表揚高雄道德院。

高雄市城中城大樓大火造成成46人死亡、41人輕重傷，高雄道德院於擲筊請示太上道祖，獲得指示10月18日至20日，聯合道教各宮廟及善心大德共194個單位，在高雄音樂廳廣場，舉辦3天3夜超拔法會，超渡46位亡魂，普度桌近900桌，規模盛大。

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