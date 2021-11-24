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超人氣九澤CP、邱鋒澤、鼓鼓跨年　高雄蓬萊舞台開唱

▲高雄今年跨年雙舞台之一的蓬萊舞台將由超人氣偶像男團「九澤CP」陳零九（圖）擔綱開場表演。（圖／高市府新聞局提供）
▲高雄今年跨年雙舞台之一的蓬萊舞台將由超人氣偶像男團「九澤CP」陳零九（圖）擔綱開場表演。（圖／高市府新聞局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-24 17:37:16

高雄市政府今(24)日宣布今年跨年開場卡司名單其中超人氣「九澤CP」陳零九、邱鋒澤與鼓鼓呂思緯今年將在蓬萊舞台將擔綱開場表演，演出內容保證超「殺！」「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯想像力豐沛，每年都推出詞曲新作，今年也將帶著感染力十足的創作歌曲登上高雄跨年舞台，誓言high翻港都！

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▲高雄今年跨年雙舞台之一的蓬萊舞台將將由邱鋒則擔綱開場表演。（圖／高市府新聞局提供）
▲高雄今年跨年雙舞台之一的蓬萊舞台將由邱鋒則擔綱開場表演。（圖／高市府新聞局提供）

▲高雄今年跨年雙舞台之一的蓬萊舞台將由鼓鼓呂思緯擔綱開場表演。（圖／高市府新聞局提供）
▲高雄今年跨年雙舞台之一的蓬萊舞台將由鼓鼓呂思緯擔綱開場表演。（圖／高市府新聞局提供）

2022高雄跨年主打流行卡司的「蓬萊舞台」力邀創作實力派歌手「九澤CP」陳零九、邱鋒澤，以及「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯，明年將在高雄流行音樂中心舉辦演唱會的鼓鼓，也提前將演唱會精華搬到高雄跨年的舞台，鞏固蓬萊舞台唱作俱佳的跨年舞台魅力。

擔綱高雄跨年蓬萊舞台開場的，「九澤CP」加緊練習腳步全力備戰！在南台灣擁有大批年輕粉絲，聽到歌迷們的呼喊，決定把今年跨年開場留給港都。兩人今年九月合體登上《第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮》擔任表演嘉賓，接連演唱多首金曲展現好默契，歌聲實力更受到外界讚賞，預期今年高雄跨年開場就讓歌迷為之瘋狂，保證尖叫到燒聲！

陳零九與邱鋒澤因音樂志趣相投，2019年開始發表狼人殺系列，創作《天黑請閉眼》、《天亮請睜眼》等膾炙人口歌曲，《天黑請閉眼》在YouTube突破4000萬觀看次數，「九澤CP」更是名列十大新聲代偶像團體第2名！

蓬萊舞台另一大亮點—鼓鼓呂思緯，是才貌兼具的「全創作唱跳歌手」，鼓鼓不僅在今年金曲獎頒獎典禮首度挑戰紅毯主持，好表現受到外界大讚零負評也曾擔任張惠妹阿密特鼓手，過去發行兩張專輯中也收錄許多創作詞曲，音樂實力深受各界肯定，並曾獲得MTV等亞洲各大音樂獎項。

鼓鼓呂思緯對港都高雄有著特別的感情。原來在樂團MP魔幻力量時期，鼓鼓曾經連3年都待在高雄跨年，之後發行個人首張專輯《MAKE IT REAL 可以唷》跑了許多校園演場會，高雄榮登場數第一名。

2022高雄跨年活動定位為「2022台灣燈會在高雄」的會前會，市府將打造全台唯一4金雙舞台，蓬萊舞台主打流行卡司，舞台位於蓬萊商港區，坐擁高雄獨一無二百萬級港灣，未演先轟動，話題熱度持續延燒！

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