大S拿命換孩子 汪小菲「離婚9億分產」淨身出戶回大陸
大S（徐熙媛）、汪小菲結束10年婚姻，從疫情爆發開始，大S沒再踏進大陸1步，帶著一對兒女在台灣念書，如今雙方協議離婚，大S分到價值6億元的2戶信義區豪宅，汪小菲既沒有爭取到孩子，市值3.5億元的S Hotel也非全數掌權，形同淨身出戶回大陸，什麼也沒帶走。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-24 17:29:50
大S第一眼見到汪小菲，就打定主意「我要跟他生孩子」，懷第一胎小玥兒時，大S打破吃素13年的堅持，遵從張蘭意見開葷，吃肉吃到大吐一場，生第二胎汪希箖更加賣命，在產房癲癇發作斷氣，送進ICU撿回一條命，後來大S懷第三胎小產，剛康復就接實境秀《幸福三重奏》，節目中可以看到大S變得敏感，汪小菲處處包容老婆的恩愛身影。
拿命換孩子的大S，將一對兒女留在台灣念書，離婚後選擇和汪小菲共同扶養孩子，未來依兒女意願，住哪裡都有可能。汪小菲結婚10年來，買下國家藝術館、台北信義、冠德遠見3處豪宅，都登記在大S名下，2戶打通成1戶的176坪冠德遠見去年以2億元售出，據傳是為了救S Hotel而賣，但當事人否認，剩餘的2戶豪宅則歸大S，加起來市值約6億元。
分到S Hotel的汪小菲，開幕4年曾傳經營不善，公司狀況搖搖欲墜，據《鏡週刊》報導，S Hotel轉型防疫旅館後，靠「唯一一間登上米其林指南的防疫旅館」的名號起死回生，這一年來一房難求，但是汪小菲已不是唯一股東，無法一手掌控經營權。