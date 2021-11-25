運動巷仔內／令人作嘔的15年結束後　國王弄清楚問題了嗎？

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在2005-06賽季，國王再度倒在西區首輪，季後Rick Adelman辭職。從那之後，他們這15年來不曾打進季後賽，沒有任何一個賽季取得超過40勝。如果只是這樣那也就罷了，聯盟中還有很多萬年爛隊，但國王最讓人感到耐人尋味的，就是沒有人能看懂他們整體計畫有什麼延續性。
其中最匪夷所思的操作，就是國王每隔1-2個賽季，他們的組織者就會神秘消失，變成另外幾個不同的球員在控球。已故名帥Paul Westphal時代是Tyreke Evans/Beno Udrih/Sergio Rodríguez；Keith Smart時是Isaiah Thomas/Tyreke Evans/John Salmons/Aaron Brooks。2015-16是混亂的一季，他們季中換了3名主帥Michael Malone (11-13)、Tyrone Corbin (7-21)和George Karl (11-19)，那一季他們的控衛有Darren Collison和Andre Miller，再隔一季Rajon Rondo也加入了。
Dave Joerger時代，球隊指揮權慢慢移轉到了De'Aaron Fox身上，而他可能也是國家這些年最接近全明星的球員。但國王似乎沒有打算完全圍繞他打到球隊，這雖然可以理解，但接著球團又選下了Tyrese Haliburton 和 Davion Mitchell兩名年輕的後場球員。
Fox很黏球、而且不是一名出色的射手，教練更喜歡年輕、但相當老練的Haliburton，這可以理解。但國王不應該垂涎於前者的潛力，卻又希望他成為一名Kyle Lowry式的球員，他才23 歲，需要空間犯錯。要嘛就做出交易，追求現在；要嘛就選擇相信，等待未來。但國王選擇的是猶豫，於是Fox這一季打出效率糟糕的一季，最終他們還是要做出決定。
我們知道控衛是一支球隊的靈魂，職業球隊的體系和戰術非常複雜，你不可能每隔一季就讓另一個人來指揮球隊，這也是為什麼國王似乎永遠建立不起良好的化學效應的原因。不僅僅是球迷從來不知道球隊要打什麼，甚至連球員都不明白。
2015-16賽季時國王是Karl 在執教，他們的進攻節奏是聯盟最快的(100.0)；兩個賽季後，他們主帥換成了Joerger，節奏變成94.9，聯盟最慢。這怎麼可能？這樣的變化，很難想像會發生在一支職業球隊上。
國王並沒有突然經歷了重建，他們一直很爛，試圖尋找一名領袖帶領他們走出泥沼。因此這樣變動不是因為他們突然陣容有了什麼大變動，而是這支球隊從頭到尾就不知道自己要打什麼。
這些年來國王管理層不是沒有挖掘出具有潛力的好手，之前的Thomas、DeMarcus Cousins ，還有現在的Marvin Bagley III Buddy Hield、Fox，都是不錯的球員，也都曾展現過潛力。
但建立球隊文化最難的一件事就在於：找到那個值得信賴的核心，並且圍繞著他打造理想的陣容。這其中伴隨著責任和信賴，國王目前看起來不願意承擔任何風險，嘗試一段時間不見起色後就立刻打掉重練。從10年的結果來看，無疑是失敗的。
Luke Walton的時代已經結束了，這可能會是一個轉機。儘管這位年輕的教練從來沒有達到當初他在勇士時眾人給予他評價的高度，但他已經是國王在Adelman之後的15年來勝率最高的總教練了。
Walton的離去會是一個轉機嗎？Alvin Gentry 是一名以實績的教練，但國王要複製去年Nate McMillan在老鷹完成的事恐怕有些困難。季中換帥在NBA大部分時候代表的是一個悲觀的結局。Monte McNair必須好好思索，是要暫時讓戰績體面一些，還是一勞永逸的去解決Vlade Divac留下的爛攤子。