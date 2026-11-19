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勇士近期的進攻效率崩盤至每百回合111.8分，防守效率更飆升到慘不忍睹的123.7。

當場上「有格林卻沒有柯瑞」時，勇士的防守效率竟惡化到128.9，每百回合淨負對手高達41.5分，在全聯盟所有陣容組合中敬陪末座。

美國職籃（NBA）金州勇士隊在當家一哥柯瑞（Stephen Curry）高掛免戰牌後，戰績宛如自由落體般直線墜落。今（19）日作客達拉斯獨行俠隊，勇士全場一路挨打，最終以94：116慘敗 22 分，苦吞一波難堪的4連敗。過去幾天接連不敵拓荒者、馬刺、鵜鶘與獨行俠，這支曾被吹捧開季狀態火燙的灣區軍團，在失去柯瑞後徹底被打回原形，甚至創下NBA史上第一支「先大勝對手50分以上、緊接著三戰合計淨負超過50分」的恥辱紀錄。攤開今日對陣獨行俠的比賽內容，根本沒有贏的可能。勇士全場外線31投僅7中，打鐵聲響徹達拉斯球館；反觀獨行俠狀元新秀弗拉格（Cooper Flagg）光上半場就狂轟22分，帶領球隊首節轟下35分、前三節打完便手握20分領先，把勇士防線徹底撕裂。更殘酷的是，失去柯瑞在場上製造的恐怖進攻空間與牽制力後，原本被寄予厚望的兩大年輕核心倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）瞬間原形畢露。倫德堡在遭遇對手重兵嚴防下完全失去自主進攻能力，全場18投僅6中。波傑姆斯基同樣無法串聯球隊，交出13投5中的低迷表現。這幾場比賽證明了一個殘酷的事實，那就是倫德伯格與波傑姆斯基只能扮演「在柯瑞身邊吃餅的頂級綠葉」，一旦需要他們自己持球破局、扛起進攻大旗，身價與效率立刻暴跌。梅爾頓（De'Anthony Melton）狀態神遊、理查德與巴錫（Charles Bassey）偶有佳作，勇士近三戰的得分上限竟被死死鎖在90分上下，在當今進攻大時代根本毫無競爭力。總教練柯爾（Steve Kerr）賴以為生的「傳切體系」，向來建立在柯瑞無解的外線引力之上，並依靠高效率的進攻來掩蓋勇士陣容偏矮小的先天劣勢。如今柯瑞躺進傷兵名單，這套體系立刻失靈。最令人扎心的莫過於老將格林（Draymond Green）的真實數據。過去外界總吹捧格林是勇士的「防守核心與體系大腦」，但數據會說話。總教練柯爾日前坦言很擔心柯瑞的傷勢，至少還需缺席兩週以上。這波4連敗絕非偶然，而是這支球隊剝去巨星光環後的真實底色。說穿了，柯瑞就是勇士隊唯一的解藥。沒了這個解藥，柯爾手裡只剩下一堆需要頂級體系餵養的普通零件。若柯瑞無法盡快健康歸隊，照目前這種攻守俱崩的節奏演變下去，別說爭奪總冠軍了，這支灣區大軍恐怕很快就要提前加入明年選秀會的狀元籤爭奪戰。