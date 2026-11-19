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資安事件連環爆，電商龍頭momo也出現異常！富邦媒今（19）日重訊指出，透過資安監控發現「mo店+」服務出貨資料疑似發生資安事件，已經啟動資安應變機制；依目前調查結果，確認未涉及會員帳號密碼、信用卡號或其他付款資訊。富邦媒日前法說會才表示，駭客難以預測，資安防務必須持續。今重訊表示，11月18日透過資安監控，發現「mo店+」服務出貨資料疑似發生資安事件，經初步調查，確認部分出貨資料遭未經授權存取。公司發現異常後，已立即啟動資安應變機制，隔離受影響系統，並強化系統監控及存取管控，同時持續調查事件原因及確認影響範圍。富邦媒表示，目前已依規定通報主管機關，並將主動通知疑似受影響顧客，提醒留意不明來電、可疑簡訊及不明連結，提高防詐意識。此外，也將引進外部資安專業團隊協助數位鑑識及事件調查。目前主要營運系統及電子商務服務均維持正常運作，本次事件對公司營運及財務尚無重大影響。後續將全面檢視資訊系統安全管理機制，強化系統監控、權限管理及資安防護措施。