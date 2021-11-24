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強化住宅公安　高市將補助大樓公安申報費暨消防設備修繕

▲高市府為強化大樓建築物公共安全與消防安全，爭取議會支持補助大樓公安消防申報費用及防火門消防設備修繕。(圖／高市府工務局提供)
▲高市府為強化大樓建築物公共安全與消防安全，爭取議會支持補助大樓公安消防申報費用及防火門消防設備修繕。(圖／高市府工務局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-24 21:00:00

為增進高雄市老舊社區防火避難設施安全性，並提升老舊集合住宅大樓公共安全，工務局將補助8至15樓建築物公共安全申報費用和防火門修繕、門弓器修繕等項目約8千9百萬元。此外，消防局也將補助未辦理消防安全設備檢修申報的老舊公寓大廈「3燈2器」設備改善案費用，將提供5千萬元額度的2%利息補貼方案等項目約3100萬元，目前皆已提墊付案送議會審議。

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高雄市政府於市政會議通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案條文，將優先強制1995年6月28日以前取得建照的6樓以上既有公寓大廈，於自治條例施行後1年內，成立管理組織，未成立管理組織者，處每一專有部分區分所有人1到5萬元罰鍰，未向區公所報備者，處主任管理委員1到3萬元罰鍰。

高市府表示，將自明年起，新增應辦理安檢申報的標的，凡8層以上、未達16層的集合住宅，共有4千多棟列入檢查對象，工務局將補助費用，另針對老舊公寓大廈未辦理消防安全設備檢修的申報建築物約646棟，消防局也將補助相關檢修申報費用。

高市府也表示，｢高雄市老舊複合式大樓消防公安專案檢查實施計畫｣正在執行中，工務局會同消防局、警察局、環保局等相關單位稽查，如發現大樓有防礙逃生避難阻隔或柵門，將列為拆除之項目。至10月27日完成屋齡20年以上56棟的住商複合式大樓清查及改善工作。

同時，高市府針對城中城大樓行政調查報告列與的缺失項目，啟動建築物公共安全6大具體改善措施，針對複合式建築物逃生生避難設施阻礙清查、公共安全申報、消防安全申報、既有公寓大廈輔導成立管委會等項目，未來都將透過相關的法令措施與補助，結合市民的力量共同打造更安全的居住環境。
 

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