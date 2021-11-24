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嘉縣議員邱銀海涉貪詐領助理費　檢方聲請羈押

▲ 嘉縣議員邱銀海涉貪詐領助理費 檢方聲請羈押（圖／取自邱銀海臉書）
▲ 嘉縣議員邱銀海涉貪詐領助理費 檢方聲請羈押（圖／取自邱銀海臉書）

中央社

2021-11-24 23:46:17

（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義縣議員邱銀海涉嫌非法掩埋事業廢棄物及詐領助理費，昨天遭搜索，其住家被查獲28顆制式霰彈槍子彈；檢方今晚複訊後，依有逃亡、串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

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嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，邱銀海涉及違反廢棄物清理法、涉嫌利用人頭詐領助理費用，案由檢察官陳睿明偵辦，檢方昨天指揮刑事局中部打擊犯罪中心、廉政署南部地區調查組執行搜索。

檢警昨天陸續傳喚帶回邱銀海及其女兒邱女等被告、證人等13人到案說明，邱銀海等人涉及貪污治罪條例、違反廢棄物清理法等罪嫌，因邱銀海昨天停止夜間訊問，警方直到今天傍晚才移送嘉義地檢署複訊。

蔡英俊指出，邱銀海女兒邱女、其友人陳女涉及擔任人頭助理，檢方昨天深夜複訊後，邱女以新台幣5萬元交保、陳女飭回；另涉及違反廢棄物清理法的廖男、蔡男、朱男及王男均以5萬元交保，張女則是限制住居。

被告邱銀海及廖女、駱男等3人傍晚才被移送嘉義地檢署，檢方晚上複訊後，認為邱男犯罪嫌疑重大，供詞避重就輕，且有逃亡、串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見；另涉及詐領助理費用的廖女、違反廢清法的駱男均以10萬元交保。

檢警因懷疑邱銀海在中埔鄉深坑村一處所承租的農地涉嫌非法掩埋廢棄物，昨天持搜索票前往其住家等處所執行搜索，檢警並在邱銀海住家查獲28顆制式霰彈槍子彈，並沒有發現槍枝，另檢警同時在深坑村這一處農地開挖，發現有大量磚瓦等事業廢棄物。

另外，檢方、廉政署幹員發現邱銀海自2018年擔任嘉義縣議員後，疑似透過其女兒邱女等人擔任人頭助理，涉嫌從中詐領助理費用117萬元，昨天也分別在其住處、嘉義縣議會休息室等處查扣相關文書等物證。

至於查獲的霰彈槍子彈將送往刑事局鑑定是否具有殺傷力後，再進一步調查來源及用途。（編輯：陳政偉）1101124

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