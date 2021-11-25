不堪動粗簽字離婚！女F4成員竟心軟同居家暴男

前女團F4成員Amy（葉庭蓁）與老公小薛結婚12年，育有9歲兒子，卻被老公酒後施暴，飽受精神折磨，為此提出離婚，本月正式結束婚姻關係，兩人至今分房睡卻仍處於同一屋簷下，讓網友感到憂心。她昨（24）日向粉絲報平安，表示「我跟兒子現在非常好，大家不用擔心，生活跟工作慢慢恢復正常中」，希望更多通告找上門，努力賺錢獨自扶養小孩。





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▲女F4成員Amy因為老公緊迫盯人，導致罹患甲狀腺亢進。（圖／翻攝Amy臉書）

據悉，藝人職業特性較特殊，無法朝九晚五作息，小薛控制欲較強，無法體諒老婆，常懷疑她在外亂來，經常致電奪命連環叩，加上喝醉回家後，一言不合就對她施以暴力，抓頭髮、狠踹，雙方失去婚姻共識，造成Amy很大精神壓力，引發甲狀腺機能亢進發作。





根據《三立新聞網》報導，Amy至今還在吃憂鬱症藥，雖然小薛仍努力想復合，但家暴一事觸及她的底線，對於這段婚姻已無牽掛，明確告知對方「我不可能原諒你，但即便將來分開了，我們都還是兒子的爸爸媽媽」，雙方在冷靜狀態下協議離婚。





▲Amy希望能有更多工作機會賺錢，能好好照顧小孩。（圖／翻攝Amy臉書）

雖然如願以償恢單，跟小薛退回朋友關係，心軟的Amy申請到緊急保護令後，仍讓前夫住在家裡，網友恭喜她脫離不幸的婚姻，也擔心她的人身安全，Amy說：「只要他再喝酒，我就會請他離開家裡，也不能進家門，在我們彼此找到一個更安穩的房子前，暫時都是室友關係」。



