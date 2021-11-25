力抗北京威脅　立陶宛籲歐洲加強參與印太事務

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立陶宛官員說，除此之外，中國也試圖以切斷貿易聯繫等方式，報復立陶宛允許台灣設立代表處的決定。
藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在華盛頓接受路透社訪問時表示，由於立陶宛正努力減少其供應鏈對中國的依賴，因此這類損失會是短暫的。
藍斯柏吉斯說：「短期而言，合約被砍對任何國家都會造成痛苦。但這是短期情況，因為市場會適應，企業也會適應。」
藍斯柏吉斯說，中國不僅切斷與立陶宛企業的聯繫，還與第3國公司接觸，敦促他們不要與立陶宛有生意往來。
他說：「我們生產的大部分商品，有部分是與中方合作或在中國生產。這就是我們必須設法建立供應鏈的原因，以及如何使它們更具彈性，能承受這類脅迫、削減合約和次級制裁。」
他表示，立陶宛將為各國提供一種如何承受這類壓力的模式，但歐洲國家更應積極參與印太地區事務，以鞏固其經濟安全。
藍斯柏吉斯說：「我們必須明白，每個國家如今都在參與印太地區事務。」
他說：「我們的一些北約（NATO）盟邦正在這個地區承擔重大責任，為各國提供安全保障，這意味我們也至少必須了解當前發生的事情，或可能參與其中。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1101125