澳媒：澳洲考慮跟進美外交抵制北京冬奧

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導還指稱澳洲政府正在等美國拜登政府拍板，才決定是否跟進抵制。
路透社指出，外交抵制主要是不派政府官方代表團去奧運，但允許運動員參賽。不過澳洲體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）的發言人在電郵裡回覆路透社「相關出席仍未做出決定」。
澳洲外交部目前暫未置評。
美國總統拜登上週表示考慮外交抵制北京冬奧，意在抗議中國人權記錄；英國首相強生（Boris Johnson）發言人本週稍早表示，英國尚未就冬奧代表做出任何決定，但強生不支持抵制的想法。
澳洲政府2018年以國家安全為由，禁止中國電信巨頭華為參與5G建設，今年又呼應美國要求國際對新型冠狀病毒展開溯源調查後，與最大貿易夥伴中國的關係開始劍拔弩張，北京當局對多種澳洲商品徵收關稅作為報復。
但澳洲體育圈對杯葛一事則不像政壇人士般積極。澳洲的2022冬奧代表團團長李普舒特（Geoff Lipshut）上月在北京冬奧倒數一百天時受訪指出，澳洲選手的言論自由不會受限，但他呼籲應尊重他人。
李普舒特說：「選手絕對有權發表自身看法，對人權等各項重要議題均如此，代表團聚焦的是賽場表現，為選手提供在中國最佳的奪牌機會。但我們到別的國家比賽也須展現尊重，需尊重對方的行事。」
日前接受中方媒體訪問時，李普舒特對西方政客發動杯葛北京冬奧持保留態度，表示許多選手訓練了10、15甚至20年，可能就只有這麼個機會參加奧運，應該專注於運動賽場。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101125