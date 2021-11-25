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澳媒：澳洲考慮跟進美外交抵制北京冬奧

▲澳洲「雪梨晨驅報」披露，由於來自國會要求官方外交抵制北京冬奧的呼聲愈來愈高，澳洲當局考慮不派任何政府官員參加。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲「雪梨晨驅報」披露，由於來自國會要求官方外交抵制北京冬奧的呼聲愈來愈高，澳洲當局考慮不派任何政府官員參加。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-25 11:28:25

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲「雪梨晨驅報」今天披露，由於來自國會要求官方外交抵制北京冬奧的呼聲愈來愈高，澳洲當局考慮不派任何政府官員參加，正在等美國拜登政府的定奪。

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「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）在未引述消息來源下指稱，執政聯盟自由黨和國家黨（Liberal-National coalition）與在野的勞工黨（Labor）內，都有呼聲要求政府外交抵制明年2月在北京舉行的冬季奧運。

報導還指稱澳洲政府正在等美國拜登政府拍板，才決定是否跟進抵制。

路透社指出，外交抵制主要是不派政府官方代表團去奧運，但允許運動員參賽。不過澳洲體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）的發言人在電郵裡回覆路透社「相關出席仍未做出決定」。

澳洲外交部目前暫未置評。

美國總統拜登上週表示考慮外交抵制北京冬奧，意在抗議中國人權記錄；英國首相強生（Boris Johnson）發言人本週稍早表示，英國尚未就冬奧代表做出任何決定，但強生不支持抵制的想法。

澳洲政府2018年以國家安全為由，禁止中國電信巨頭華為參與5G建設，今年又呼應美國要求國際對新型冠狀病毒展開溯源調查後，與最大貿易夥伴中國的關係開始劍拔弩張，北京當局對多種澳洲商品徵收關稅作為報復。

但澳洲體育圈對杯葛一事則不像政壇人士般積極。澳洲的2022冬奧代表團團長李普舒特（Geoff Lipshut）上月在北京冬奧倒數一百天時受訪指出，澳洲選手的言論自由不會受限，但他呼籲應尊重他人。

李普舒特說：「選手絕對有權發表自身看法，對人權等各項重要議題均如此，代表團聚焦的是賽場表現，為選手提供在中國最佳的奪牌機會。但我們到別的國家比賽也須展現尊重，需尊重對方的行事。」

日前接受中方媒體訪問時，李普舒特對西方政客發動杯葛北京冬奧持保留態度，表示許多選手訓練了10、15甚至20年，可能就只有這麼個機會參加奧運，應該專注於運動賽場。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101125

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