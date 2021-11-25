國外女歌手解放洗臉遭截圖「純台灣味」 衛武營怒報案
美國佛羅里達州舉行的「Welcome to Rockville」音樂節，搖滾女歌手對台下樂迷解放噴尿，卻遭不肖份子惡意截圖加駐「這就是在高雄衛武營國家劇場演出」「純台灣味」字樣，並以line群組散布，衛武營立即向轄區警方報案經，高市刑大科技犯罪偵查隊調查後已於24日通知涉案人到案說明，並於行動電話中發現相關轉傳之文字內容，全案將以刑法加重毀謗罪移請高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-25 11:24:11
衛武營國家藝術文化中心本月22、23日陸續接獲Line與社群網路訊息，指稱國外樂團在衛武營演出影片有不適當行為，經查證為美國佛羅里達州「Welcome to Rockville」音樂節中，搖滾樂團「Brass Against」演出影片，已於23日向鳳山區派出所報案。
美國佛羅里達州舉行的「Welcome to Rockville」音樂節表演中的搖滾樂團「Brass Against」女歌手蘇菲亞烏利斯塔，因現場氣氛火熱，竟對著衝上舞台來的男歌迷臉部當眾解放便溺，現場影片於推特流傳後，震驚全球歌迷。
然而竟有不肖分子刻意擷取該音樂會不雅流傳影片片段畫面，並加上「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的「純台灣味」，我不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作賤到什麼地步?」等字樣，惡意利用line群組散布，詆毀衛武營國家藝術文化中心。
高市刑大科技犯罪偵查隊表示，經多方分析並溯源調查後，立即於昨（24）日通知涉案人到案說明，並於行動電話中發現相關轉傳之文字內容，全案將以刑法加重毀謗罪移請高雄地檢署偵辦。
警方提醒，網路社群、通訊軟體使用轉傳與親朋好友互動功能固然方便，但於動動手指轉發之際，請務必先查證轉發之相關內容是否屬實，也可多利用事實查核中心等機制，避免淪為假訊息傳遞的幫兇。