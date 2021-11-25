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國外女歌手解放洗臉遭截圖「純台灣味」　衛武營怒報案

▲衛武營國家劇場遭造謠，歌手解放噴尿演出「純台灣味」，並以line群組散布，衛武營立即向轄區警方報案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲衛武營國家劇場遭造謠，歌手解放噴尿演出「純台灣味」，並以line群組散布，衛武營立即向轄區警方報案。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-25 11:24:11

美國佛羅里達州舉行的「Welcome to Rockville」音樂節，搖滾女歌手對台下樂迷解放噴尿，卻遭不肖份子惡意截圖加駐「這就是在高雄衛武營國家劇場演出」「純台灣味」字樣，並以line群組散布，衛武營立即向轄區警方報案經，高市刑大科技犯罪偵查隊調查後已於24日通知涉案人到案說明，並於行動電話中發現相關轉傳之文字內容，全案將以刑法加重毀謗罪移請高雄地檢署偵辦。

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▲女歌手解放洗臉截圖加註衛武營，高市刑大隊科技犯罪偵查隊在涉案人行動電話中發現相關轉傳之文字內容。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲女歌手解放洗臉截圖加註衛武營，高市刑大隊科技犯罪偵查隊在涉案人行動電話中發現相關轉傳之文字內容。（圖／記者郭凱杰翻攝）
衛武營國家藝術文化中心本月22、23日陸續接獲Line與社群網路訊息，指稱國外樂團在衛武營演出影片有不適當行為，經查證為美國佛羅里達州「Welcome to Rockville」音樂節中，搖滾樂團「Brass Against」演出影片，已於23日向鳳山區派出所報案。

美國佛羅里達州舉行的「Welcome to Rockville」音樂節表演中的搖滾樂團「Brass Against」女歌手蘇菲亞烏利斯塔，因現場氣氛火熱，竟對著衝上舞台來的男歌迷臉部當眾解放便溺，現場影片於推特流傳後，震驚全球歌迷。

然而竟有不肖分子刻意擷取該音樂會不雅流傳影片片段畫面，並加上「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的「純台灣味」，我不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作賤到什麼地步?」等字樣，惡意利用line群組散布，詆毀衛武營國家藝術文化中心。

高市刑大科技犯罪偵查隊表示，經多方分析並溯源調查後，立即於昨（24）日通知涉案人到案說明，並於行動電話中發現相關轉傳之文字內容，全案將以刑法加重毀謗罪移請高雄地檢署偵辦。

警方提醒，網路社群、通訊軟體使用轉傳與親朋好友互動功能固然方便，但於動動手指轉發之際，請務必先查證轉發之相關內容是否屬實，也可多利用事實查核中心等機制，避免淪為假訊息傳遞的幫兇。

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