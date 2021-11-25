COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台星跨國同婚勝訴　戶政機關須准許登記

▲育有近3歲幼女的台灣女子小C與新加坡同志伴侶美蘋，向戶政事務所申請婚姻登記遭拒而興訟，法院今天宣判她們勝訴。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲育有近3歲幼女的台灣女子小C與新加坡同志伴侶美蘋，向戶政事務所申請婚姻登記遭拒而興訟，法院今天宣判她們勝訴。（示意圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-25 11:13:06

（中央社記者劉世怡台北25日電）育有近3歲幼女的台灣女子小C與新加坡同志伴侶美蘋，向戶政事務所申請婚姻登記遭拒而興訟，法院今天宣判，判她們勝訴，撤銷拒絕登記處分，戶政機關須准許申請。可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小C案為跨國同婚興訟第3案，第一案原告為同志運動先驅祁家威與一名馬來西亞僑生，法院判戶政所撤銷拒絕登記處分，戶政所應準用涉外民事法規定作成決定。第2案原告為台灣與澳門籍同性伴侶信奇與阿古，他們獲判決勝訴後，日前赴戶政所辦理結婚登記完成。

全案緣於，小C、美蘋2019年10月8日赴台北巿松山戶政事務所登記結婚遭拒，經台北巿政府駁回訴願後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求法院撤銷拒絕登記處分，並命戶政所直接准許兩人申請登記結婚。

法院開庭期間，小C、美蘋帶著幼女出庭，美蘋表示，與小C交往10多年，2018年在澳洲結婚，組成家庭，另透過國外捐精人工生殖方式，由小C生下女兒，因為自己與女兒在法律上沒有關係，她希望能夠在台灣結婚並收養女兒，為了婚姻與小孩的保障，促使她願意站出來，為跨國同婚做努力。

小C表示，她和美蘋在台灣都有工作，也努力照顧孩子，但她如果發生什麼事，孩子怎麼辦，可能無法託付給美蘋；委任律師則說，涉外民事法律適用法第46條規定，婚姻之成立，依各該當事人之本國法，所以台灣人跟新加坡人要結婚，台灣承認同婚、新加坡不承認的狀況，解釋上就變成雙方無法在台灣結婚，但同性二人結婚是基本權利，本件已涉國籍歧視以及性傾向歧視。

同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」2019年5月22日公布，並於同年5月24日正式生效，國民如果要與同性別外國人要在台灣辦理結婚登記，只要外國人本國也開放同婚即可登記，但如果外國人本國未開放同婚則無法登記。司法院1月22日通過涉外民事法律適用法第46條修正草案，規定只要一方是中華民國國民，可以在台灣同性結婚，草案現正由行政院會銜中，會銜後將送立法院審議。（編輯：方沛清）1101125

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀