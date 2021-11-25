台星跨國同婚勝訴　戶政機關須准許登記

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全案緣於，小C、美蘋2019年10月8日赴台北巿松山戶政事務所登記結婚遭拒，經台北巿政府駁回訴願後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求法院撤銷拒絕登記處分，並命戶政所直接准許兩人申請登記結婚。
法院開庭期間，小C、美蘋帶著幼女出庭，美蘋表示，與小C交往10多年，2018年在澳洲結婚，組成家庭，另透過國外捐精人工生殖方式，由小C生下女兒，因為自己與女兒在法律上沒有關係，她希望能夠在台灣結婚並收養女兒，為了婚姻與小孩的保障，促使她願意站出來，為跨國同婚做努力。
小C表示，她和美蘋在台灣都有工作，也努力照顧孩子，但她如果發生什麼事，孩子怎麼辦，可能無法託付給美蘋；委任律師則說，涉外民事法律適用法第46條規定，婚姻之成立，依各該當事人之本國法，所以台灣人跟新加坡人要結婚，台灣承認同婚、新加坡不承認的狀況，解釋上就變成雙方無法在台灣結婚，但同性二人結婚是基本權利，本件已涉國籍歧視以及性傾向歧視。
同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」2019年5月22日公布，並於同年5月24日正式生效，國民如果要與同性別外國人要在台灣辦理結婚登記，只要外國人本國也開放同婚即可登記，但如果外國人本國未開放同婚則無法登記。司法院1月22日通過涉外民事法律適用法第46條修正草案，規定只要一方是中華民國國民，可以在台灣同性結婚，草案現正由行政院會銜中，會銜後將送立法院審議。（編輯：方沛清）1101125