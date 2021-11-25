COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《魔法阿嬤2》獲金馬創投肯定　文策院：盼國際合資製作

▲《魔法阿媽2 - 魔法小豆苗》獲得金馬創投會議「文策院原創獎」。（圖／文策院提供）
▲《魔法阿媽2 - 魔法小豆苗》獲得金馬創投會議「文策院原創獎」。（圖／文策院提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-25 11:17:23

文化內容策進院於金馬創投會議設立「文策院原創獎」，昨（24）日進行第三次頒獎，得獎作品包括莊翔安導演《媽媽桌球》和游智涵導演《失能少年》兩部作品企劃案，以及王小棣導演的《魔法阿媽2 - 魔法小豆苗》企劃案。本次得獎作品皆可獲得30萬元獎金，並可申請文策院的內容開發與製作資源，讓提案與製作及早進入國際影視創投市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《媽媽桌球》原為導演入選韓國富川奇幻影展的短片作品，全片以奇幻故事帶出家庭議題，表現亮眼；此次獲獎的長片企劃整體故事完整，期待可發展出臺灣類型電影的新路線。另一部入選作品《失能少年》企劃案的導演游智涵同樣曾因短片製作而受國際影展矚目，本次獲獎作品，以青春期的蠢蠢欲動，看待社會階級與財富不均帶來的衝擊，反映出新世代的創作視角。

而動畫片《魔法阿媽》以深刻的祖孫情誼讓觀眾產生高度共鳴，是台灣觀眾的共同記憶，本次獲獎的動畫《魔法阿媽2 - 魔法小豆苗》更是讓觀眾等待 20 年的全新續作企劃。文策院表示，台灣動畫產業基礎雄厚，但原創動畫長片的開發期長，且成本較高，從開發到製作完成更是需要大量的資金與技術投入Ｍ為帶動創作者投入原創動畫開發與製作，以增加台灣原創動畫的市佔率，文策院除提供獎項支持外，也有一系列策進機制，可望帶動國際合資合製，串連國內外資金投入動畫製作。

文策院董事長丁曉菁表示，文策院成立後即與金馬創投會議合作，針對入選金馬創投會議的作品企劃，頒發「文策院原創獎」，包括已在國際上獲得亮眼成績的作品《無聲》、《神人之家》都曾獲獎，希望這個獎項鼓勵台灣新秀導演持續創作，也增加台灣作品的產製質、量。《魔法阿媽》的修復計畫也獲得文策院支持，在進行長達一年的 4K 數位修復後，即將在 11 月 26 日於全台 42 家戲院同步上映。

入選金馬創投會議的所有作品，皆可申請文策院「內容開發專案計畫」及「國際合作投資專案計畫」兩方案，凡符合方案資格規定者，可獲得最高新台幣兩百萬開發支持，與最高美金三十萬製作投資或國際行銷支持。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀