《魔法阿嬤2》獲金馬創投肯定　文策院：盼國際合資製作

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而動畫片《魔法阿媽》以深刻的祖孫情誼讓觀眾產生高度共鳴，是台灣觀眾的共同記憶，本次獲獎的動畫《魔法阿媽2 - 魔法小豆苗》更是讓觀眾等待 20 年的全新續作企劃。文策院表示，台灣動畫產業基礎雄厚，但原創動畫長片的開發期長，且成本較高，從開發到製作完成更是需要大量的資金與技術投入Ｍ為帶動創作者投入原創動畫開發與製作，以增加台灣原創動畫的市佔率，文策院除提供獎項支持外，也有一系列策進機制，可望帶動國際合資合製，串連國內外資金投入動畫製作。
文策院董事長丁曉菁表示，文策院成立後即與金馬創投會議合作，針對入選金馬創投會議的作品企劃，頒發「文策院原創獎」，包括已在國際上獲得亮眼成績的作品《無聲》、《神人之家》都曾獲獎，希望這個獎項鼓勵台灣新秀導演持續創作，也增加台灣作品的產製質、量。《魔法阿媽》的修復計畫也獲得文策院支持，在進行長達一年的 4K 數位修復後，即將在 11 月 26 日於全台 42 家戲院同步上映。
入選金馬創投會議的所有作品，皆可申請文策院「內容開發專案計畫」及「國際合作投資專案計畫」兩方案，凡符合方案資格規定者，可獲得最高新台幣兩百萬開發支持，與最高美金三十萬製作投資或國際行銷支持。