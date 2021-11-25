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新北接種站爆誤植烏龍！蘆洲民眾找嘸場地　約千人受影響

▲新北接種站爆誤植烏龍！蘆洲民眾找嘸場地。（示意圖／資料畫面）
▲新北接種站爆誤植烏龍！蘆洲民眾找嘸場地。（示意圖／資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 11:52:36

25日上午，有民眾預約施打BNT疫苗，於上午準時8點半，前往預約的「蘆洲永平市民活動中心接種站」，不料到了現場，發現根本沒有設置接種站，經詢問後才得知，原來是因蘆洲與永和都有「永平接種站」，另外加上建置系統將永和誤植為「蘆洲」，預估有1千多位民眾受影響。對此，指揮中心表示，新北市衛生局已立即加開蘆洲區的仁愛市民活動中心，提供民眾預約施打。

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據了解，民眾預約施打第15期疫苗，原本預定在「蘆洲永平市民活動中心接種站」，但上午到了現場，卻發根本沒有設置，並被告知要去中永和施打，部分民眾擔憂這樣是否算是曠打？對此，新北衛生局獲報後，已立即連繫中央廠商，發現是建置系統錯植行政區，，火速針對蘆洲區民眾區，加開仁愛市民活動中心。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前約有1千人受影響；而新北市衛生局，則向民眾表示致歉，表示民眾若有無法預約情形，可以撥打衛生局預防接種專線，將會協助媒合就近的醫院或診所完成接種；另外，若1922中央預約平台無法預約，也可直接到醫院或診所現場預約接種。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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