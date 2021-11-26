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5分到汐科、10分直達內科　入手「豐之谷」獨享森林美景

▲緊鄰汐止科學園區的新建案「豐之谷」，是雙北市區少有的森林造鎮。（圖／品牌提供）
▲緊鄰汐止科學園區的新建案「豐之谷」，是雙北市區少有的森林造鎮。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-26 15:00:00

內湖科技園區、汐止科學園區以及南港軟體園區周邊，近期在就業人口助攻下，房市逐漸蓬勃發展，不過隨著內湖、南港建案逐漸飽和，不少「科技新貴」將置產目光拋向汐止，期望以更親民的房價，換來更愜意的生活環境。近期汐止新建案「豐之谷」不僅開價僅4字頭，還是市區中罕見的大基地開發、小坪數規劃，一推出即引起廣大首購族與換屋族注意。

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由北市信義區以東的內科、汐科以及南軟等科技園區，所組成的城市軸線，近期被市場稱為「新東區科技走廊」，近期整體發展逐漸成形。該區域年產值高達新台幣7兆元，每年更有高達26萬的就業人口流動，為周邊房市注入一股活泉。

在這處新東區科技走廊中，有著親民房價的汐止，逐漸成為科技新貴移居的新趨勢。豐之谷即位於汐止市區正核心，不僅緊鄰著汐止車站，且短短5分鐘車程即能到達汐科，到達南軟、內科也分別僅需10、15分鐘時間；除此之外，有別於內湖、南港動輒5、6字頭以上的房價，豐之谷目前每坪開價僅40至42萬，是汐止市區少見仍有此價位的新建案。

▲「豐之谷」位處「新東區科技走廊」之中，距離內科、南軟以及汐科都僅在車程15分之內（圖／品牌提供）
▲「豐之谷」位處「新東區科技走廊」之中，距離內科、南軟以及汐科都僅在車程15分之內（圖／品牌提供）
總共規劃1000戶、分為A至E等五個社區的豐之谷，身居山林幽靜環境，是雙北市區少有的森林造鎮，全案更是罕見的大坪數開發、小坪數規劃，總共格局分一房18至20坪、兩房24至29坪、三房34到 41坪、四房約47到55坪，整體規劃可說是大而美，但小而精巧，不僅能照顧到喜愛較中、大坪數的雙北市換屋族，也適合僅需要二至三房大小的菁英小家庭。

除此之外，豐之谷來頭可不小，它由久郡建設、白天鵝建設及明緯建設等三大建商攜手打造；其中，久郡建設屬於久舜營造旗下，而久舜營造本身即為總部設於內科的老牌建商，長期建設經驗豐富；白天鵝建設投入房地產事業也已30餘年，在北中南都有大型建案，更是網路上少有的零負評建商。

至於明緯的歷史更超過45年，最著名的作品即為烏來璞石麗緻溫泉會館，此次他們也將打造精品飯店的巧思，帶到豐之谷，除引進飯店式的物業管理系統，更將全心全力滿足住戶「五感」上的生活體驗。

身為汐止少有的大基地開發，隱身於山林環境的豐之谷，建築之美也是其特色之一。該案由台、日三大建設團隊共同設計，首先領銜為NONSCALE設計總監栗山茂，他是日本知名建築師安藤忠雄的御用設計團隊，幾乎所有安藤忠雄的住宅公設都是出自他之手；此外，豐之谷的所有景觀設計也不馬虎，出自台中花博策展人吳書原之手，全區景觀更保留原生地貌，並配合原生物種，打造兼具永續發展與美感的景觀；最後，第三位職人為知名建築師李兆嘉，他是國內許多豪宅的御用建築師，除了在業界頗負盛名，更曾擔任前台北縣政府工務局建管科科長，專業程度不容質疑。

在寸土寸金的雙北市都會區中，豐之谷的地位相當特殊，廣達6000坪的基地面積，卻是罕見位於都市計畫內的純住宅用地，如此優秀的先天條件已很難在其他區域複製，再加上開價688萬元起的超親民總價，勢必將為新東區的房市帶來不少震撼。

▲「豐之谷」周邊生活環境清幽且機能健全，全案更是北部罕見的大坪數開發、小坪數規劃。（圖／品牌提供）
▲「豐之谷」周邊生活環境清幽且機能健全，全案更是北部罕見的大坪數開發、小坪數規劃。（圖／品牌提供）
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