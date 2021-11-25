推動太空發展 政院通過「國家太空中心設置條例」草案
行政院今（25）日通過《國家太空中心設置條例》草案，明定國家太空中心為行政法人，協助辦理太空相關事務。行政院長蘇貞昌在會中指出，國家太空中心直接隸屬科技部，草案將送立法院審議，盼科技部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-25 12:55:31
蘇貞昌也說，他2019年1月上任後批的第一份公文為「第三期國家太空計畫」，今年2月再提出《太空發展法》，已於今年5月31日經立法院三讀通過，並在6月16日由蔡英文總統公告，成為台灣第一部國家太空法案。
科技部指出，太空科技與產業發展為台灣重點政策之一，且列為6大核心戰略產業之一，在政府、政策引導、資源投入，以及完備相關法制與支援體系下，台灣可以成為新興太空國家重要一員。
科技部表示，目前各主要國家設置專門機構負責處理太空事務，或進行太空科技研發，科技部依據《太空發展法》，並參酌行政法人法，擬具《國家太空中心設置條例》草案，共計5章、33條條文，明定國家太空中心為行政法人，協助辦理太空相關事務。
科技部說，國家太空中心將負責研擬與執行國家太空科技計畫、進行太空科技研發、促進太空科技的國際合作及交流、受託進行國際太空法制研究、辦理國家發射場域選址、籌設規劃及受託營運管理、、培育太空科技人才並推廣太空科學普及教育等項目，讓台灣在太空領域占有一席之地。