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超越德國成重要貿易夥伴！台灣成為越南潛在出口市場

▲台灣消費需求豐富多樣，在國際貿易出口轉向區域市場下，台灣成為越南潛在出口市場。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣消費需求豐富多樣，在國際貿易出口轉向區域市場下，台灣成為越南潛在出口市場。（圖／美聯社／達志影像）

文/MoneyDJ理財網

2021-11-25 14:26:07

在國際貿易受疫情影響導致運輸成本費用增加等困難之情勢下，出口轉向區域內市場係十分必要的，其中台灣即是越南出口產品有很多開拓空間之潛在市場。台灣消費需求豐富多樣，並同時作為越南許多產品輸往歐美與東亞等市場之中轉站。

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台灣於本(2021)年9月23日正式遞交CPTPP入會申請文件。據越南工商部電子商務暨數位經濟局電子商務開發中心評估，台灣努力加入CPTPP與其高度關稅減讓承諾，將有助於促進越南進入台灣市場之各項交易活動。台灣市場為越南農林水產品等潛在出口市場。台灣已超過德國，成為越南第8大貿易夥伴。

據越南海關總局統計資料顯示，本年前9個月，越南若干出口產品對台之出口金額成長俱佳，其中值得注意的是各種紡織紗、纖維成長138.6%、橡膠82.1%、非木材之其他材料製作之家具222.5%、玻璃及其產品327.7%。

據國際貿易中心稱，台灣為越南橡膠出口重點市場之一。至2026年越南輸台之天然橡膠出口金額可達9.834億美元，然而實際上2016年至2025年階段出口金額僅達2.369億美元。輸台之出口空間仍很龐大，為越南未來天然橡膠業開拓台灣市場之驅動力。另一項出口產品項目亦有開拓台灣市場之潛力，即為水產品。

據越南水產品加工出口協會評估，台灣為越南水產品潛在出口市場。雖台灣非屬於越南前10大水產品進口市場，惟其自越南輸入之水產品年進口金額相當穩定，皆逾1億美元。據駐台越南經濟文化代表處更新資料，目前計有693家越南廠商獲核發輸台之水產品出口許可證。2021年至2030年越南水產業將邁向現代化、有效、永續之水產品加工開發目標來符合消費市場之需求與標準、規範，以提高競爭力，並至2030年能成為全球前5大水產品加工國。為能達到此目標，除了中國、美國、日本等傳統出口市場外，越南水產業應重視開拓包括台灣在內之其他潛在出口市場。(資料來源：經濟部國貿局)




資料來源-MoneyDJ理財網

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