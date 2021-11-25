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台經院展望房市有5支柱1變數　房價續處高原期

▲房市交易熱絡，價格也跟著水漲船高，台經院展望明年上半年，房市有5支柱、1變數，不動產市場將續處高原期，價量緩步上揚。（圖／NOWnews資料照片）
▲房市交易熱絡，價格也跟著水漲船高，台經院展望明年上半年，房市有5支柱、1變數，不動產市場將續處高原期，價量緩步上揚。（圖／NOWnews資料照片）

中央社

2021-11-25 14:33:54

（中央社記者潘姿羽台北25日電）房市交易熱絡，價格也跟著水漲船高，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，展望明年上半年，房市有5支柱、1變數，不動產市場將續處高原期，價量緩步上揚。

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台經院今天公布10月景氣動向，其中10月營建業營業氣候測驗點為108.85點，較9月的110.82點下跌1.97點，結束先前連續三個月上揚的態勢。

劉佩真分析，不動產業方面，10月五大不動產仲介業者交易量普遍較9月上揚5%至12.5%，為連續四個月的上揚，10月六都建物買賣移轉件數也較9月上揚11.3%，反映疫情穩定後的熱絡情況，也代表自用性、長期置產買盤持續進場；不過因基期墊高、買賣雙方價格認知差距須時間磨合，未來半年不動產業者認為景氣偏向持平的比例較多。

展望未來，劉佩真指出，房市仍有5大支柱，一是房貸利率處在歷史低檔，二是市場資金依舊充沛，三是台股漲至高檔，投資人逢高獲利了結，資金可能轉向房市；第四，半導體產業在台南、高雄都有題材，將帶動區域房市表現。

最後，劉佩真也提到，調查國人認為未來投資保值的首選，房地產以66%拿下冠軍，大幅領先位居第二的股市37%，顯見國人還是相當偏好房地產，這也成為支撐房市的有利因素。

不過劉佩真認為，房價已經處在高原期，接下來買賣雙方要磨合出價格共識，交易時間將會拉長，更重要的是，政府持續滾動式調整政策走向，成為後續影響房市走勢的關鍵變數。

綜合以上因素，劉佩真分析，明年上半年房市價量仍會緩步上揚，只是增幅不會像今年下半年這麼明顯。

至於央行先前暗示明年可能啟動升息，是否會影響房市，劉佩真表示，美國聯準會（Fed）最快升息時點應是明年6、7月過後，按照過往經驗，台灣升息的時間會晚於美國、幅度也會小一些，因此台灣升息對房市影響落在可控範圍內。

劉佩真表示，明年最快也要第4季，才有機會因為升息而調升房貸利率，但現在利率處在歷史低檔，「一開始升息，對房市影響比較是宣示大於實質」。

劉佩真認為，真正要對房市利率有明顯衝擊，應該要到2023、2024年，利率有比較大幅度的變化，影響才會較顯著。（編輯：趙蔚蘭）1101125

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