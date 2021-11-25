扯！警大生網購走私大麻 遭海關查獲、被開除學籍收押
未來警官竟知法犯法？今年7月間，一名就讀中央警察大學的20歲許姓男子，於網路從加拿大訂購第二級毒品大麻花、成品近200公克，最後於入境台灣前，被海關開箱查獲，許男也被警方循線逮捕，之後檢方向法院聲押獲准。而這起離譜的毒品走私案，也讓許男遭警大開除學籍，對此，中央警察大學表示，將全力配合警方稽查。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 13:40:56
據檢警調查，許男於網路上向綽號「DUCK」之人，共同運輸第二級毒品大麻，郵件包裹則寄送到許男位於桃園的老家。今年7月間，許男再度訂購大麻花、大麻等成品，8月間包裹從桃園機場入境，被台北關人員拆封檢查，當場查獲裡面夾藏第二級毒品大麻。
之後警方喬裝快遞人員，確定包裹為許男所有之後，立即表明身分逮捕許男，並查扣手機等證物。許男落網後坦承犯行，因運輸第二級毒品，可處無期或10年以上有期徒刑，檢方複訊後認定其涉嫌重大，向法院聲押獲准。而許男就讀的中央警察大學，也依校規開除許男學籍，並表示完全配合警方偵辦。（編輯：林盈君）
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