歐洲疫情拉警報　法、義及斯洛伐克嚴採措施備戰

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歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天也表示，根據模擬預估的結果，若不採取緊急措施，可能真的會有這麼多人喪命。
歐洲疾管中心聲明指出：「除非現在就實施公衛措施，並繼續努力提高總人口的疫苗覆蓋率，否則到了12月和明年1月，歐盟/歐洲經濟區（EEA）因Delta變異株造成的潛在疾病負擔會非常高。」
目前，歐盟和歐洲經濟區（歐盟成員國及挪威、列支敦斯登和冰島）完整接種疫苗的人口比例不到70%。
以歐盟整體來說，已有67.7%人口完整接種疫苗，但各國之間差異很大，葡萄牙有86.7%人口完整接種，保加利亞卻僅有24.2%。中歐和東歐國家的疫苗覆蓋率低，病故人數也最多。
法新社統計，歐洲過去一週通報逾250萬起新增病例、近3萬人病故，是目前疫情最嚴峻的地區，遠超過其他地方。而且疫情還在惡化，尤其是在疫苗覆蓋率最低的幾個國家。
歐洲疫情復熾，要歸咎於部分國家的疫苗覆蓋率拉不起來，加上天氣寒冷導致民眾待在室內、Delta變異株持續傳播，以及防疫限制放寬等。
此外，愈來愈多證據顯示接種疫苗後獲得的保護力會逐漸衰退，促使更多人呼籲接種追加劑。
歐洲一些國家已恢復實施嚴格的防疫措施，也有一些國家準備跟進；但部分群眾對於過去一年半以來生活處處受限感到厭煩，發起街頭抗議。
面對病例激增的情況，法國和義大利均表示要將接種追加劑的資格放寬到所有成人。義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）都說，境內疫情呈些微但持續的「惡化」趨勢。
義大利已頒布政令，未接種疫苗的人自12月6日到明年1月15日不得進入酒吧、餐廳、劇院、舞廳或健身房。衛生領域的勞工也必須自12月15日起接種追加劑。
美聯社提到，義大利每天新增約1萬起病例、不到100人病故，雖有增加，但在歐盟還不算最嚴重。
另外，法國媒體報導，為壓下新一波疫情，法國政府即將宣布所有成人均可接種追加劑，還要實施更嚴格的戴口罩規定和健康檢查。
法國衛生部長維宏（Olivier Veran）預定明天舉行記者會。總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府今天表示，重點將在更嚴格的社交距離規定和更迅速的追加劑計畫，希望避免像他國一樣再度實施封鎖措施。
法國媒體提到，追加劑將逐漸成為健康通行證有效的必要條件，持證才能進入餐廳、咖啡館、電影院和博物館等公共場所。
法國今天通報新增3萬2591起病例，正在加護病房的染疫患者人數則逼近1500人的臨界值。
斯洛伐克明天起也將實施局部封鎖，餐廳和非必要商店必須關閉，學校則維持開放。民眾只能於凌晨1時至5時出門，但上班、上學、採買必需品不在此限。
法新社統計，過去7天，斯洛伐克每10萬人有944起病例，感染率居全球第5高，排在奧地利、斯洛維尼亞、捷克和比利時之後。在斯洛伐克，完整接種疫苗的比例僅有45.7%。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1101125
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