立陶宛不怕中國外交施壓 學者：民主集體防禦機制已成形
▲立陶宛因「駐立陶宛台灣代表處」掛牌，遭中國外交反制、經濟打壓，但捷克智庫學者認為，「民主集體防禦機制」漸漸成形，有望將能與中國抗衡。（圖／美聯社／達志影像）
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▲立陶宛因「駐立陶宛台灣代表處」掛牌，遭中國外交反制、經濟打壓，但捷克智庫學者認為，「民主集體防禦機制」漸漸成形，有望將能與中國抗衡。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-25 15:57:51
「駐立陶宛台灣代表處」18日正式掛牌運作後，中國立即對立陶宛展開外交反制與經濟施壓，同時將外交關係降為「代辦級」，但立陶宛外交部長日前受訪時鰾是會透過分散供應鏈方式與其他民主國家聯合，向世界展示如何抵抗中國。對此，捷克智庫主任也認為，立陶宛的作法能讓歐洲國家們從中獲得啟示，更指出目前「民主集體防禦機制」正逐漸成形。
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）24日訪問華府時提到，中國對於「駐立陶宛台灣代表處」掛牌運作的報復行為，顯示了中國並不是藉由外交管道處理事情，而是倚仗自身強國形象，向其他國家施壓，而民主國家們要是不能互相幫助，就等於展露出自己的弱點，同時與資深美國官員進行了交流，呼籲幫助其他面臨中國施壓的國家。
根據《美國之音》報導，捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）主任揚達（Jakub Janda）認為，當任何民主政體遭到獨裁政權惡意對待時，民主國家就要站在一起抵抗，而目前「民主集體防禦機制」也漸漸成形，包含先前捷克議長維特齊（Miloš Vystrčil）率團訪台遭威脅、立陶宛遭外交降級，歐盟與法國、德國、斯洛伐克皆為此表達聲援。
該智庫其中一份報告也提到，在面對中國外交層面的脅迫，其他國家得從經濟層面試著與中國脫鉤，迫使中國付出政治代價。不過報告也強調，中國高壓的外交手段縝密，一般國家需要透過多邊協調，尤其是有北約或歐盟這樣的國際組織支持才能有效反擊。