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真相機手機Xperia PRO-I正式登台！售價曝光網直呼貴鬆鬆

▲Xperia PRO-I集頂級攝影能力、極致行動娛樂之大成，同時維持纖薄合宜的8.9mm機身。（圖／記者賴志昶攝）
▲Xperia PRO-I集頂級攝影能力、極致行動娛樂之大成，同時維持纖薄合宜的8.9mm機身。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-25 17:13:31

Sony Mobile「真相機手機」Xperia PRO-I於全球發表近1個月後，今（25）日正式在台上市。它是全球首款搭載1.0型（1吋）感光元件，並具備相位偵測自動對焦（PDAF）的真相機手機，同時也是全球首款支援4K 120fps高幀率錄影，並且錄影也支援眼部及物件追蹤對焦功能的智慧型手機。該款手機內建12GB RAM與512G ROM，僅推出「霧黑」一色，售價為4萬8880元。

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Xperia PRO-I擁有源自於RX100 VII相機的感光元件優化而來的1.0型（1吋）Exmor RS感光元件，提供達2.4µm像素間距；該款手機同時支援相位偵測自動對焦（PDAF），擁有315個平面相位式自動對焦偵測點，涵蓋90％觀景視窗，可以精準快速捕捉動態物體，加上HDR功能，不論低光源逆光反差環境，照片依舊能夠展現清晰細節。

▲Xperia PRO-I為全球首款搭載1.0型感光元件具備相位偵測自動對焦的智慧手機。（圖／Sony提供）
▲Xperia PRO-I為全球首款搭載1.0型感光元件、具備相位偵測自動對焦的智慧手機。（圖／Sony提供）
Xperia PRO-I也搭載16mm超廣角、24mm廣角及50mm標準的三鏡頭設計，其中全新24mm更採用ZEISS Tessar光學鏡頭，能拍出高解析影像，減少邊緣圖像失真，提供更高對比度和銳利強化的同時，還能有效降低機身厚度；同時搭載可變F2.0/F4.0雙光圈設計，帶來不同HDR效果以及淺景深表現。

同時，該手機也是全球首款支援 4K 120fps高幀率錄影的智慧型手機，使用者可以自由選擇24fps至最高120fps的影格播放率進行拍攝及儲存，也能夠以5倍速的慢動作速率進行存檔，大大提高影片創作的可看性。

▲Xperia PRO-I 擁有ZEISS Tessar 光學鏡頭及實體拍照鍵，提供與Sony的RX100系列相機相仿的攝影體驗。（圖／Sony提供）
▲Xperia PRO-I 擁有ZEISS Tessar 光學鏡頭及實體拍照鍵，提供與Sony RX100系列相機相仿的攝影體驗。（圖／Sony提供）
此外，Xperia PRO-I也是Xperia史上第一款錄影時支援「眼部追蹤對焦」以及「物件追蹤對焦功能」的手機，讓拍攝主體在錄影過程中都能清晰不失焦，使用者可更專注於現場構圖與配置；同時，採用光學智慧防手震錄影及FlawlessEye技術，帶來極致順暢的影片拍攝穩定度。

Xperia PRO-I 配備全新推出的Vlog專屬外接螢幕，還可以輕鬆連線到GP-VPT2BT等藍牙拍攝握把，只需操作握把就能開始或停止錄製；同時，它也配備3組收音麥克風，包含左右雙聲道及後置麥克風，讓收音清楚無死角；Vlog專屬外接螢幕也同時提供3.5mm麥克風插孔，可錄製更出色的音質；手機除了具備立體聲麥克風之外，Xperia PRO-I 在主相機旁邊還配備了一個獨立麥克風，讓使用者能清晰地錄製語音，而其他環境​​音則留在背景中。

該款手機也能滿足手遊玩家的娛樂需求，120Hz螢幕更新率和240Hz觸控掃描頻率，搭配獨家遊戲增強器，內建效能增強與遊戲勿擾模式、深色背景強化等多項專業遊戲功能；此外，它配備4500mAh超大容量電池，支援30W PD快速充電，能讓玩家暢享全天。

整體而言，該款手機整體較符合專業人士需求，不管是搭載1吋感光元件的手機鏡頭、支援4K 120fps高幀率錄影、專屬外接螢幕以及獨立麥克風等設備，都符合創作者或是YouTuber在影音創作上的需求；不過，整體價格高達4萬8880元屬於高階手機，對一般消費者而言，若無專業的商業拍攝需求，看到此價格恐怕會望之卻步。

對此價格，Ptt看板MobileComm上的鄉民似乎不太買單，網友紛紛表示，「這支鎖定的是專業客群吧 不過應該也會有財力強的人」、「我錢包不夠深 樓下買」；也有網友認為，「極限條件有更適合的機體吧。一般日常記錄的話，沒堆那麼多料的手機也可以靠一些軟體方法在白天給你不錯的成像 我覺得這產品很有趣但是銷量小是可以想像的」。

不過，也有網友指出，「價格還OK啊 這支連拍才是真的能稱得上單眼等級的」、「這個是給YTr（YouTuber）用的吧，有靈感可以馬上進行創作」、「對不缺錢的人來說，光不會跟別人撞機就夠了」。

▲Xperia PRO-I全新推出嶄新功能Videography Pro。（圖／Sony提供）
▲Xperia PRO-I全新推出嶄新功能Videography Pro。（圖／Sony提供）

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